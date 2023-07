Bogner-Strauß: ÖVP Frauen trauern um Marilies Flemming

„Mit Flemming verlieren wir eine engagierte Kämpferin für Frauenanliegen“

Wien (OTS) - „Marilies Flemming war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die sich unter anderem als Bundesministerin für Familien- und Umweltbelange, aber auch als Abgeordnete unermüdlich für Gleichberechtigung, Chancengleichheit und die Stärkung von Frauenrechten eingesetzt hat. Ihr Engagement und ihre Vision haben die politische und gesellschaftliche Landschaft in Österreich nachhaltig beeinflusst. Sie war eine Vorkämpferin für die Gleichstellung der Geschlechter und hat die Stimme der Frauen gehört und erhoben“, zeigt sich ÖVP Frauen Bundesleiterin Juliane Bogner-Strauß betroffen über den Tod der langjährigen Bundesleiterin der Österreichischen Frauenbewegung (1984-1991).



„Marilies Flemming wird als inspirierende Persönlichkeit in Erinnerung bleiben, die ihre Überzeugungen lebte. Ihr Erbe wird weiterhin Frauen ermutigen, ihre Ziele zu verfolgen und sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen“, so die ÖVP Frauen Bundesleiterin abschließend.



