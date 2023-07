Toto: Sechsfachjackpot – 35.000 Euro warten im 13er-Rang

Jackpots auch bei Zwölfer und in der Torwette

Wien (OTS) - „In die Verlängerung, bitte“ heißt es bei Toto, was den Dreizehner bzw. den Jackpot im Ersten Gewinnrang betrifft. Da es in der Runde 28A erneut keinen Dreizehner gegeben hat, geht der Jackpot in eine weitere Runde und tritt in der nächsten Runde am Wochenende bereits als Sechsfachjackpot auf, bei dem es um rund 35.000 Euro geht.

Begleitet wird dieser Sechsfachjackpot von einem Jackpot beim Zwölfer, da es auch hier keinen Gewinn gegeben hat. Beim Zwölfer geht es in der nächsten Runde um mehr als 5.000 Euro.

Schließlich blieb auch in der Torwette erneut ein Tipp mit den fünf richtigen Ergebnissen aus, sodass im ersten Rang bereits ein Elffachjackpot wartet. Auch er wird von einem Jackpot im zweiten Gewinnrang begleitet.

Annahmeschluss für die Runde 28B ist am Samstag um 14:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 28A

6fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 29.117,07 – 35.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 2.198,42 2 Elfer zu je EUR 244,20 18 Zehner zu je EUR 54,20 22 5er Bonus zu je EUR 18,50

Der richtige Tipp: X X 1 1 2 / 1 X X 1 1 X 1 1 X X X 1 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 9.996,48 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 254,98 Torwette 3. Rang: 1 zu EUR 318,70 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 168.309,09

Torwette-Resultate: 1:1 0:0 2:0 1:0 1:2

