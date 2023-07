11. Bergfilmfestival St. Pölten

Auftakt mit „Namaste Himalaya“ am 16. Juli

St.Pölten (OTS) - Das Cinema Paradiso St. Pölten bringt auch diesen Sommer in Kooperation mit dem Alpenverein und den Naturfreunden mit dem mittlerweile elften Bergfilmfestival St. Pölten von Sonntag, 16. Juli, bis Sonntag, 27. August, ein hochkarätiges Filmprogramm rund um Berge, Abenteuer, Spitzenathletik in freier Natur, Globetrotter und Naturschutz sowie einen Multimedia-Vortrag in seine Kinosäle und in das Open Air Kino am Rathausplatz.

Zum Auftakt wird am Sonntag, 16. Juli, ab 11.15 Uhr und am Montag, 17. Juli, ab 19 Uhr „Namaste Himalaya“ von Anna Baranowski und Michael Moritz über eine durch die Corona-Pandemie in einem Bergdorf im Himalaya abrupt zum Stillstand gekommene Weltreise gezeigt. Am Dienstag, 18. Juli, ist ab 21 Uhr „Der Schneeleopard“ von Marie Amiguet und Vincent Munier zu sehen. Zudem erzählt Ernst Dullnigg von seinen Exkursionen nach Nepal zu kaum bekannten Plätzen, an denen man diese Tiere beobachten kann, und wartet vor dem Film eine Yoga-Session mit Christian Kiehas; einen weiteren Filmtermin gibt es am Sonntag, 6. August, ab 11.15 Uhr.

Fortgesetzt wird am Montag, 24. Juli, ab 21 Uhr (sowie am Sonntag, 13. August, ab 11.30 Uhr und am Donnerstag, 24. August, ab 19 Uhr) mit Reinhold Messners Film „Sturm am Manaslu“, in dem er die tragischen Geschehnisse rund um die Himalaya-Expedition 1972 nachzeichnet. Am Mittwoch, 2. August, präsentiert das „Banff Mountain Film Festival“ ab 20.45 Uhr in zwei Dokumentationen und fünf Kurzfilmen die Vielfalt des Berg-Sports per Ski, Snowboard, Bike, zu Fuß und kletternd zwischen den Bergen Europas und den Canadian Rockies.

Am Donnerstag, 10. August, lädt der Wüstenläufer Helmut Tschellnig ab 20 Uhr zum Multimedia-Vortrag „Wüster Alleingang“, in dem er schildert, was es bedeutet, Wüsten wie die Sahara, Kalahari, Namib, Atacama und Uyuni in Bolivien laufend zu durchqueren. Schließlich steht noch am Dienstag, 22. August, ab 20 Uhr und am Sonntag, 27. August, ab 11.30 Uhr Eric Besnard Komödie „Die einfachen Dinge“ über ein Zusammentreffen zweier grundverschiedener Männer in den Bergen auf dem Programm.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

