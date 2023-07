Acredia: Europäischer Einzelhandel widerstandsfähiger als erwartet

Paradox: Weniger Ausgaben für Essen, mehr für Autos, Möbel und Kleidung

Hingegen verfügen vermögendere Haushalte weiterhin über freies Einkommen, das für Mode, Kultur und Einrichtung ausgegeben werden kann. Michael Kolb, Vorstand Acredia 1/4

Der europäische Einzelhandel steht vor großen Herausforderungen Michael Kolb, Vorstand Acredia 2/4

Wir gehen davon aus, dass der Konsum in Europa erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 wieder Fahrt aufnimmt. In der Zwischenzeit ist es für die Handelsunternehmen besonders wichtig, ihre Finanzierung sorgfältig zu planen, auf nachhaltige Geschäftsstrategien zu setzen und Risiken zu minimieren. Michael Kolb, Vorstand Acredia 3/4

Haushalte mit geringeren Einkommen sind besonders stark von den Preissteigerungen beim Essen und Wohnen betroffen. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als bei lebensnotwendigen Gütern zu sparen Michael Kolb, Vorstand Acredia 4/4

Wien (OTS) - Trotz Rekordinflation sind die Einzelhandelsumsätze in Europa widerstandsfähiger als erwartet. Der Inflationsschock wurde teilweise abgefedert, vor allem durch die gute Arbeitsplatzentwicklung in Frankreich, sowie Lohnsteigerungen in Österreich, Deutschland, Italien und Spanien. Auch Sparpolster, die während der Pandemie aufgebaut wurden, werden jetzt für Konsumausgaben genutzt. Das zeigt eine aktuelle Studie von Kreditversicherer Acredia und Allianz Trade.

Das Paradoxe ist: Während die Ausgaben für Lebensmittel, Strom und Kraftstoff sinken, steigen jene für Autos, Möbel und Kleidung. „ Haushalte mit geringeren Einkommen sind besonders stark von den Preissteigerungen beim Essen und Wohnen betroffen. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als bei lebensnotwendigen Gütern zu sparen “, erklärt Michael Kolb, Vorstand von Acredia. „ Hingegen verfügen vermögendere Haushalte weiterhin über freies Einkommen, das für Mode, Kultur und Einrichtung ausgegeben werden kann. “ Der Kreditversicherer geht davon aus, dass der Konsum erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 wieder an Fahrt aufnimmt.

Paradoxes Kaufverhalten

Im Gegensatz zu wirtschaftlichen Abschwüngen in der Vergangenheit sind die Ausgaben für Lebensmittel, Strom und Treibstoff in Europa zurück gegangen. Für große Anschaffungen wie Autos und Möbel sowie für Kleidung und Kultur wird hingegen mehr ausgegeben - trotz steigender Lebenshaltungskosten. Auch Dienstleistungen wie Flugreisen (+42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), Gastronomie (+13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) und Hotelaufenthalte (+30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) florieren.

Eine mögliche Erklärung liegt in der unterschiedlichen Wirkung des Inflationsschocks auf die Haushalte. Haushalte mit geringeren Einkommen und Vermögen sind besonders stark von den Preissteigerungen bei Lebensmitteln und beim Wohnen betroffen. Sie sind gezwungen, bei lebensnotwendigen Gütern zu sparen. Vermögendere Haushalte hingegen verfügen weiterhin über frei verfügbares Einkommen. In Österreich etwa stieg der Wert der Güter im Warenkorb im Mai 2023 im Vergleich zum Mai 2022 um +9 Prozent. Darin sind über 700 Güter und Dienstleistungen enthalten.

Österreich: mehr Kleidung, weniger Möbel

In Österreich sind die Einzelhandelsumsätze laut Statistik Austria im März 2023 um +5,7 Prozent im Vergleich zum März des Vorjahres gestiegen. Inflationsbereinigt ergibt sich jedoch ein Minus von 2,6 Prozent beim Absatzvolumen. Besonders der Handel mit Bekleidung und Schuhen konnte sich über ein Umsatzplus von 19,8 Prozent freuen (inflationsbereinigt 11,4 Prozent). Im Gegensatz zu Europa kauften die Österreicherinnen und Österreicher aber weniger Möbeln, Heimwerkerbedarf und Elektrowaren (-1,8 Prozent; inflationsbereinigt -12,2 Prozent).

Herausforderungen im Einzelhandel

Auch in den nächsten Monaten steht der Einzelhandel vor großen Herausforderungen. Geringe Wachstumsraten, steigende Zinsen und eine strengere Finanzierung sorgen speziell bei Modegeschäfte, Warenhäuser und E-Commerce-Spezialisten für Kopfzerbrechen. Die Insolvenzdynamik im Einzelhandel steigt merklich an und nähert sich dem Niveau von 2019. Bereits im ersten Quartal 2023 mussten in Österreich 11 Einzelhandelsunternehmen mit einem Gesamtumsatz von 2,4 Milliarden Euro Insolvenz anmelden. Darunter die prominenten Fälle Kika/Leiner und Forstinger.

" Der europäische Einzelhandel steht vor großen Herausforderungen “, fasst Kolb die Situation zusammen. „ Wir gehen davon aus, dass der Konsum in Europa erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 wieder Fahrt aufnimmt. In der Zwischenzeit ist es für die Handelsunternehmen besonders wichtig, ihre Finanzierung sorgfältig zu planen, auf nachhaltige Geschäftsstrategien zu setzen und Risiken zu minimieren. "

Vollständige Studie zum Herunterladen: European Retail (pdf)

Über die Acredia-Gruppe

Acredia ist Österreichs führende Kreditversicherung und schützt offene Forderungen im In- und Ausland im Gesamtwert von fast 33 Milliarden Euro. Acredia ist ein Tochterunternehmen von Oesterreichische Kontrollbank AG und Allianz Trade, des Weltmarktführers bei Kreditversicherungen. 2022 betrug der Umsatz der Acredia-Gruppe insgesamt 97,6 Millionen Euro.

Acredia hat sich im Rahmen des United Nations Global Compact freiwillig verpflichtet, Strategie und Geschäftstätigkeit an den universellen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, um gesellschaftliche Ziele voranzubringen. www.acredia.at

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Stepanek, Pressekontakt Acredia Versicherung AG

Tel.: +43 (0)5 01 02-2151

E-Mail: sabine.stepanek @ acredia.at



Susanne Wegscheider, Agentur com_unit

Mobil: +43 664 280 16 18

E-Mail: susanne.wegscheider @ comunit.at