50 Folgen über Klima, Umwelt und unsere Zukunft

Jubiläumsausgabe von Freitag in der Arena mit Klimaaktivistin Smilla Buschbom

Wien (OTS) - Die 50. Folge von „Freitag in der Arena“ gehört der Jugend: Smilla Buschbom ist Schülerin und Sprecherin beim Jugendrat. Die 15-jährige Aktivistin kämpft gegen soziale Ungerechtigkeit und für mehr Mitbestimmung von jungen Menschen. Bei „Freitag in der Arena“, dem Talk-Format der oekostrom AG, spricht sie mit oekostrom AG-Vorstand Ulrich Streibl und Moderator Tom Rottenberg unter anderem darüber, woher ihre Motivation kommt, immer weiter für das Klima zu kämpfen.

In über 1.700 Hörminuten des Erfolgsformats der oekostrom AG „Freitag in der Arena“ diskutierten unterschiedlichste Expert:innen von Katharina Rogenhofer über Wolfgang Anzengruber bis hin zu Philipp Blom, Irmgard Griss und Doris Schmidauer mit dem oekostrom AG-Vorstandsduo Hildegard Aichberger und Ulrich Streibl, was wir gegen die Klimakrise tun können und wo die großen Hebel liegen.

Neben Wirtschafts-Expert:innen, Politiker:innen und Wissenschaftler:innen holt die oekostrom AG auch regelmäßig Klimaaktivist:innen auf die Bühne – wie Smilla Buschbom, die mangels Beteiligung der Erwachsenen gegen die Klimakrise kämpft: „Ich engagiere mich nicht, weil ich es so lustig finde, sondern weil ich es für wichtig halte. Manchmal denke ich mir schon: Wieso wird es nicht automatisch gemacht? Wieso kümmern sich nicht die Erwachsenen, die eigentlich dafür verantwortlich sein sollten?“

Woher kommt ihre Motivation, als Klimaaktivist:in weiterzumachen? „Durch Fridays for Future ist der Klimaschutz groß rauskommen und ist jetzt auch wichtig in der Gesellschaft. Wenn man weiterkämpft, kann man auf jeden Fall mehr erreichen und man sieht, dass Engagement wirkt. Was am meisten motiviert: Wenn ich in 20 Jahren auf mich schaue, will ich wissen, dass ich jetzt das meiste dafür getan habe.“, so Buschbom.

Smilla Buschboms Tipp am Freitag: „Im Buch ‚Stadt, Land, Klima‘ von Gernot Wagner geht es darum, wie man die Gesellschaft aufbauen kann, dass wir alle möglichst klimafreundlich leben können.“

Die nächste Folge erscheint am Freitag, 18. August 2023, mit Herbert Formayer, Professor am Institut für Meteorologie und Klimatologie (BOKU).

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ direkt auf der Website der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie auf diversen Audio-Streamingkanälen.

