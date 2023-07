Naturhistorisches Museum: Ausstattung des Saals 21 wird versteigert

44 ungewöhnliche Exponate kommen derzeit in Wien unter den Hammer: die Ausstattung des Mikrokosmos-Saals im NHM, wo bislang Kleinstlebewesen untersucht werden konnten.

Wien/ Niklasdorf (OTS) - Bislang konnten die BesucherInnen des Naturhistorischen Museums im Saal 21 kleinste Vertreter der Tier- und Pflanzenwelt wie Hundeflöhe oder Wollgrassamen mikroskopisch untersuchen. In eigenen Theatervorstellungen wurden die Kleinstlebewesen mittels Spezialprojektor erlebbar. Nun kommt die Ausstattung des Saals, der unter der Direktion von Bernd Lötsch eingerichtet wurde, am 23. Juli 2023 unter den Hammer. Die Möglichkeit zur Besichtigung gibt es am 18. Juli 2023.

Sitz-Atrium und historische Vitrinensäulen

Ersteigert werden können damit ganz besondere Ausstattungsstücke, die ein Stück österreichische Wissenschaftsgeschichte widerspiegeln: etwa das Sitz-Atrium, wo bislang die BesucherInnen Platz nahmen, historische Vitrinensäulen, herrschaftliche Balustraden-Geländer oder Rednerpulte. Die einzigartigen Möbelstücke werden von einer Fachfirma abgebaut. Auch ein original Zeiss Kinoprojektor sowie Kinostühle kommen unter den Hammer.

Die Versteigerung wird vom österreichischen Auktionshaus Aurena durchgeführt. Die Zuschläge erfolgen am 23. Juli 2023 ab 13:00 Uhr, Gebote können bereits abgegeben werden. Die Besichtigung der Exponate ist am kommenden Dienstag, 18. Juli 2023 von 10:00 bis 11:00 Uhr möglich.

Jeder kann mitsteigern

Alle Detailinfos zur Auktion finden Sie auf aurena.at. Nach einmaliger Registrierung kann jeder – ob Firma oder Privatperson – mitbieten.



Zur Auktion: https://www.aurena.at/auktion/8543/nhm

