Neues Wandererlebnis: Spatenstich für Slow Trail Maltschacher See

Die Kärntner Slow Trails erhalten Zuwachs - den Slow Trail Maltschacher See. In die Projektumsetzung werden 250.000 Euro investiert.

Feldkirchen, Nockberge (OTS) - Wie eine Oase der Ruhe liegt der Maltschacher See bei der Stadt Feldkirchen an den Ausläufern der Nockberge. Die Idylle dieser Seenlandschaft wird ab September als Rundweg erwander- und erlebbar sein. Die Stadtgemeinde lud mit der Tourismusregion Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge zum Spatenstich für den Slow Trail Maltschacher See.

Unter den Kärntner Slow Trails versteht man leichte Wanderwege in Seenähe, die maximal zehn Kilometer lang sind und somit in weniger als drei Stunden Gehzeit zu bewältigen sind. Ganz nach dem Motto: Wer den Schritt verlangsamt, beginnt zu sehen.

Kinderwagentaugliche Wanderung

„Der Slow Trail Maltschacher See wird in zwei Varianten erlebbar sein: Entweder als 6,5 Kilometer lange Wanderung oder als kinderwagentaugliche Runde mit einer Distanz von rund 3 Kilometern“, erklärte der Tourismusreferent der Stadtgemeinde Feldkirchen, Stadtrat Christoph Gräfling. Eine Besonderheit des neuen Weges sei seine Vielseitigkeit. "Unter anderem führt ein Stück des Slow Trails durch die Weingärten des Trippelguts, worüber wir uns ganz besonders freuen”, so der Obmann des Tourismusausschusses der Stadtgemeinde Feldkirchen Roland Gutzinger.

Rastbänke, eine Aussichtsplattform sowie Informationstafeln werden den Slow Trail zu einem naturnahen Wandererlebnis machen. Stefan Weißenbacher vom Tourismusamt Feldkirchen: “Getreu der Slow Trail Philosophie achten wir darauf, nur die essentiell notwendigen baulichen Eingriffe vorzunehmen, um die Naturbelassenheit zu bewahren.”



Finanzierung

In das Projekt werden 250.000 Euro investiert. Davon werden seitens des Landes Kärnten 50 Prozent gefördert. Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig: “Mit diesem neuen Erlebnisweg hat die Region ein weiteres Highlight für Einheimsiche und Gäste zu bieten, das die Nebensaisonen nachhaltig belebt. Insgesamt 125.000 Euro an Landesmittel fließen aus der See-Berg-Rad-Offensive in dieses Projekt, um den Tourismus zu stärken.“ 15.000 Euro bringt die Tourismusregion an Geldmitteln ein, 110.000 Euro die Stadtgemeinde Feldkirchen. Christoph Gräfling: „Die finanziellen Mittel, die seitens der Stadtgemeinde in dieses Projekt fließen, kommen aus Einnahmen der Tourismusabgabe. Möglich geworden ist das Projekt nur mit der Unterstützung unserer Partner vor Ort und den Betrieben rund um den Maltschacher See. Dafür bedanken wir uns. Gemeinsam werten wir damit Feldkirchen als Tourismusstandort auf.”

Bürgermeister Martin Treffner sieht in diesem Projekt einen wichtigen Impuls: “Wir schaffen einen wunderbaren neuen Weg, der die Schönheit unserer Landschaft zeigt und zum naturnahen Wandern einlädt. Das Projekt ist nicht nur von touristischer Bedeutung, sondern auch ein zusätzliches Freizeitangebot für alle Einheimischen.”

Mit der Projekt-Planung ist das Osttiroler Unternehmen REVITAL Integrative Naturraumplanung GmbH betraut, welches maßgeblich bei der Entwicklung der Marke Slow Trails mitgewirkt hat. Die Bauarbeiten übernimmt die Firma Erdbau Transporte Simon Scheiflinger GmbH aus Feldkirchen.

Eröffnungstermin steht fest

Der Termin für die offizielle Einweihung des Slow Trails steht bereits fest: “ Im Rahmen des Kulinarischen Herbstreigens am 24. September feiern wir die Eröffnung. Dieses Herbstfest wird einen würdigen Rahmen bieten, wenn die Gäste neben dem Genuss-Wandern auf dem neuen Weg auch die kulinarische Vielfalt der Region erleben können ”, sagte Stefan Brandlehner, Geschäftsführer der Tourismusregion.

Bis zum Jahresende wird es in Kärnten 20 Slow Trails geben. Die Slow Trail Familie freut sich also laufend über “Zuwachs”. Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung: “Den Sehnsüchten unserer Gäste nach Entschleunigung, entspannter Bewegung und einem achtsamen Entdecken der Natur wird mit den Slow Trails Rechnung getragen. Ich gratuliere unserer Kooperationsgruppe Urlaub am See zu diesem neuen Juwel in der Slow Trail-Familie.”





Über das Projekt

Der Slow Trail beginnt beim öffentlichen Strandbad Maltschacher See mit Parkplatz, WC und Bademöglichkeit. Zwei Varianten stehen zur Wahl: Eine lange Runde mit rund 6,5 Kilometern Länge und 100 Metern Höhenunterschied, sowie ein verkürzter, 3 Kilometer langer Weg mit nur 50 Metern Höhendifferenz. Die Elemente dieser Landschaft – der Wald, das Moor, die Wiese, der See, ein Weingarten, große Bäume – laden zum Verweilen ein, kurze meditative Texte geben Anleitung zum Innehalten und Kraft schöpfen. Im Lauf der Wanderung bieten Seewirt, Buschenschank Kölblhof, Pension Hecher (Jausenstation) und Weingut TrippelGUT Gelegenheit zum Einkehren.

