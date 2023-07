Bundeskanzler Karl Nehammer und Generalsekretär Christian Stocker gedenken Marilies Flemming

Volkspartei trauert um Bundesministerin a.D. Marilies Flemming

Wien (OTS) - „Mit Marilies Flemming ist ein besonderer Mensch und eine große Politikerin von uns gegangen“, so Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer und betont: „Wir alle wünschen ihren Angehörigen in diesen schweren Stunden viel Kraft und drücken unsere Anteilnahme aus. Wir haben Marilies Flemming viele Jahre lang als selbstbewusste und verantwortungsvolle Frau und Politikerin erlebt, die über die Parteigrenzen hinaus großes Ansehen genoss."

Generalsekretär Christian Stocker schließt sich der Kondolenzbekundung an: „Mit Marilies Flemming ist auch eine frühe und große Kämpferin für Frauenrechte, Gleichberechtigung für Frauen in der Politik und unsere Umwelt von uns gegangen. In all den Jahren, die Marilies Flemming für die Volkspartei als Landtagsabgeordnete, als Ministerin für Umwelt, Jugend und Familie und zuletzt als Mitglied des Europäischen Parlaments tätig war, hat sie Österreich stark geprägt und den Weg für zukünftige Generationen von Frauen in der Politik geebnet. Dafür gebührt ihr die Anerkennung und Dankbarkeit der Volkspartei und der österreichischen Politik. Wir werden nie vergessen, was du für unser Land geleistet hast, liebe Marilies.“



