LH Mikl-Leitner zum Ableben von Marilies Flemming

St. Pölten (OTS) - „Wir verlieren mit Marilies Flemming eine echte Vorkämpferin für Umweltinteressen und Frauenanliegen. Als starke Persönlichkeit in der Bundespolitik war sie ein Vorbild für viele Frauen, die sich politisch engagieren wollten. Insbesondere ihr Engagement gegen die Atomkraft in Österreich wird in Erinnerung bleiben. Heute sind sich alle einig, dass die Entscheidung gegen die Atomenergie die richtige war. Es war der Einsatz von mutigen Persönlichkeiten wie sie es war, die dafür gesorgt haben, dass Österreich heute eine so klare Position in dieser Frage hat. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei ihrer Familie und ihren Freunden“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Ableben von Bundesministerin a.D. Marilies Flemming.

