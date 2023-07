ARTE-Streamingtipps für die zweite Julihälfte: Beyoncé & Solange, Let's talk about sex, Barbie (FOTO)

Schwerpunkt "Summer of Brothers & Sisters"

Beyoncé & Solange - Die Queen of Pop und ihre Soul-Sister

Dokumentation I Online verfügbar vom 23. Juli bis 20. Oktober 2023

Beyoncé und Solange Knowles sind das erfolgreichste Schwesternpaar der Popgeschichte. Doch während Beyoncé von ihren Eltern systematisch zum Megastar aufgebaut wird, muss ihre jüngere Schwester Solange um die Anerkennung der Familie kämpfen. Es dauert lange, bis sie musikalisch aus dem Schatten der Schwester tritt. Ein Doppelporträt zweier ungleicher Ausnahmekünstlerinnen.

Let's talk about sex: 100 Jahre Aufklärung

Dokumentation I Online verfügbar vom 18. Juli bis 17. Oktober 2023

Skandalös, enthüllend, politisch und immer hochbrisant: Die ersten Pioniere und Pionierinnen gingen für die Sexualkunde in den Knast, dann las man heimlich "Bravo" und ging mit den Hippies auf die Barrikaden. Vulva, Penis, Sex - wer redet darüber mit Kindern und vor allem, wie?

Red Light Web only | Serie, 10 x 48 Min. I Online verfügbar vom 21. Juli 2023 bis 20. August 2023

Eine osteuropäische Prostituierte wird tot in Antwerpen aufgefunden. Kommissarin Evi Vercruyssen und ihren Kollegen führt die Spur ins Bordell. Zur selben Zeit in Amsterdam stirbt der Vater der gefeierten Opernsängerin Esther Vinkel nach einem Herzinfarkt. Sie fährt noch in der Nacht zu ihm und findet eine Nachricht, die sie sehr verstört. Preisgekrönte Serie (2021) aus Belgien.

Stolz und Vorurteil

Serie, 6 x 50 Min. I Online verfügbar vom 13. Juli bis 12. September 2023

Mrs. Bennets sehnlichster Wunsch ist es, ihre fünf Töchter unter die Haube zu bringen. Als sich der junge Mr. Bingley auf dem Nachbaranwesen niederlässt, scheint das Glück für eine ihrer Töchter greifbar nahe... Der Literaturklassiker "Stolz und Vorurteil", 1813 erstmalig veröffentlicht, ist der bekannteste Roman von Jane Austen.

3 Tage in Quiberon

Film I Online verfügbar vom 24. Juli 2023 bis 30. Juli 2023

Frankreich 1981: Der Journalist Michael Jürgs bekommt die Chance, den Weltstar Romy Schneider in einem kleinen bretonischen Küstenort für den STERN zu interviewen. Aus dem Termin werden drei Tage voller großer Emotionen, die alle Beteiligten - inklusive Romys Freundin Hilde und Fotograf Robert Lebeck - an ihre Grenzen bringen. Elektrisierendes Biopic mit Marie Bäumer.

Barbie - Die perfekte Frau?

Dokumentation I Online verfügbar vom 21. Juli bis 18. Oktober 2023

Barbie ist ein Phänomen. Es gibt sie in allen Hautfarben, im Rollstuhl, sie ist divers und inklusiv. Keine wird so geliebt und gehasst. 1959 erfunden, wird sie in Kürze ein Kassenschlager. Die erste erwachsene Puppe mit eigener Karriere - ein Vorbild. Pünktlich zum Kinostart der Hollywoodkomödie taucht die ARTE-Dokumentation "Barbie - Die perfekte Frau?" in die Welt der Barbie-Content-Kreatorinnen ein und spricht mit Feministinnen und Fans.

ARTE Concert streamt live vom Jazzopen Stuttgart 2023 Web only | Livestreams auf arte.tv/concert | 16. Juli - 19. Juli 2023 | anschließend im Replay

Zum 29. Mal wird die Stuttgarter Innenstadt zur Bühne eines der wichtigsten europäischen Festivals seiner Art: Die Jazzopen heißen internationale Topacts aus Jazz, Pop, Rock und Blues im Kessel willkommen. ARTE Concert überträgt ab Sonntag, den 16. Juli bis Mittwoch, den 19. Juli 2023 ausgewählte Konzerte live im Netz. Top-Highlight neben Deep Purple ist u.a. die Liveübertragung des Konzerts der Fantastischen Vier, das durch die Live-Performance der Dolmetscherin für deutsche Gebärdensprache

Cindy Klink auch für Gehörlose erlebbar gemacht werden wird.



Salzburger Festspiele 2023: Macbeth von Giuseppe Verdi Oper | Samstag, 29. Juli um 21.45 Uhr, live zeitversetzt auf arte.tv/concert und im TV, anschließend im Replay

Verdis "Macbeth" ähnelt einer griechischen Tragödie und einem Thriller. Eine solche Oper verlangt außergewöhnliche Sängerdarsteller. In der Regie von Krzysztof Warlikowski und unter der musikalischen Leitung von Philippe Jordan verkörpern Asmik Grigorian und Vladislav Sulimsky ein Paar, das in Leidenschaft, Wahnsinn und Bluttaten vereint ist. Ein Höhepunkt der Salzburger Festspiele 2023.



Erderwärmung stoppen - aber wie?

Dokumentation I Noch bis 21. September 2023 online verfügbar

Vor wenigen Tagen wurde der weltweit heißeste Tag seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen. Auch in Deutschland lassen uns die neuen Höchstwerte schwitzen und den Klimawandel deutlich spüren. Wir müssen die Erderwärmung stoppen! Aber wie? Die Doku stellt teils vielversprechende, teils aber auch umstrittene neue wissenschaftliche Verfahren vor, um die Zukunft unseres Planeten zu retten.

