Wöginger: Mit Marilies Flemming verlieren wir starke Frau und Politikerin

ÖVP-Klubobmann zum Ableben der „mutigen Kämpferin“

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Mit Marilies Flemming verlieren wir eine mutige Kämpferin und eine starke Frau und Politikerin“, zeigte sich heute, Donnerstag, ÖVP-Klubobmann August Wöginger betroffen über das Ableben von Bundesministerin a.D. Dr. Marilies Flemming. „Als Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Familie hat sie sich für Familien- und Umweltbelange engagiert und hier zahlreiche Initiativen und Gesetze vorangetrieben. Unbeirrbar, durchsetzungsstark und fordernd war sie auch eine laute Stimme für Frauenrechte und Chancengleichheit sowie für ein gemeinsames Europa.“

Für ihren Einsatz wurde sie auch mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich sowie mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet.

„Ausgestattet mit einem hohen Wertebewusstsein, viel Humor und Empathie war sie in den Jahren, die wir sie kennen und in denen wir auch mit ihr zusammenarbeiten durften, stets eine menschliche und vorbildhafte Weggefährtin in der Volkspartei. Wir werden sie auch in Zukunft immer in Erinnerung behalten. Unser Mitgefühl gilt der Familie“, schloss Wöginger.

