VP-Keri ad Flemming: Wienerinnen verlieren Vorreiterin in der Frauenpolitik

Wien (OTS) - „Mit dem Tod von Frauenministerin Marilies Flemming verlieren die Wienerinnen eine Vorreiterin der Frauenpolitik in Wien und in Österreich. Auch wenn sie, wie sie selbst erzählte, „anfänglich als Emanze verschrien“ war, konnte sie sich mit ihrer energischen und stets fröhlichen Art immer durchsetzen und dient bis heute als Vorbild für viele Politikerinnen der Volkspartei. Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei ihrer Familie“, so die Obfrau der Wienerinnen, Gemeinderätin Sabine Keri.

