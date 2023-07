VPNÖ-Ebner zu Hergovich/Matznetter: Trauma der SPÖ-internen Schlammschlacht sitzt sehr tief

St. Pölten (OTS) - „Das Trauma der massiven SPÖ-internen Schlammschlacht der letzten Monate sitzt offenbar sehr tief bei Hergovich und Matznetter. Vor allem, weil Hergovich auf das falsche Pferd gesetzt hat und sich Andreas Babler durchgesetzt hat. Deshalb jetzt auch überall anders einen ‚Streit‘ zu verorten, ist für Psychologen zweifellos sehr schnell erklärt. Die Wut auf sich selbst oder die eigene Partei sollte aber nicht blind machen: In Niederösterreich wurden in den vergangenen Monaten bereits einige Entlastungsschritte gesetzt. Nach fünf Maßnahmen in Höhe von 312 Millionen Euro im vergangenen Jahr, sind heuer Maßnahmen um weitere 193 Millionen Euro dazugekommen: Pflege-Scheck, NÖ Wohn- und Heizkostenzuschuss, Abschaffung der GIS-Landesabgabe und das gerade erst beschlossenen blau-gelbe Schulstartgeld – all diese Entscheidungen sollte auch Sven Hergovich mitbekommen haben“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner zu heute von SPÖ-Landesvorsitzenden Hergovich und SPÖ-Nationalrat Matznetter getätigten Aussagen.

