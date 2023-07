FPÖ - Krauss fordert Schwimmunterricht für alle Wiener Schüler

Wien (OTS) - Nach dem tragischen Badeunfalls eines 8-Jährigen Buben in Wien-Donaustadt zeigt sich der FPÖ-Wien Klubchef LAbg. Maximilian Krauss zutiefst betroffen. „Jeder Fall ist einer zu viel“, so Krauss. Problematisch sieht der Freiheitliche die Tatsache, dass immer mehr Schüler nicht ausreichend schwimmen können und es auch nicht im nötigen Ausmaß erlernen. „Deswegen sollen ausnahmslos alle Schüler in Wien am Schwimmunterricht verpflichtend teilnehmen und bereits in Kindergärten Schwimmkurse angeboten werden“, fordert Krauss, der hier entsprechende Konsequenzen seitens NEOS-Vizebürgermeister Wiederkehr vermisst.



Oftmals werden Kinder, die mitunter auch zum Tragen eines Kopftuchs gezwungen werden, mit fadenscheinigen Begründungen ihrer Eltern vom Schwimmunterricht ferngehalten. „Schwimmen zu können ist unerlässlich und darf keine Frage der religiösen Überzeugung sein“, schließt Krauss.



