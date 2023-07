BestDrive by Continental pflanzt rund 1.200 Bäume in Klagenfurt (FOTO)

Wiener Neudorf (ots) - BestDrive by Continental ist die neue Servicemarke von ContiTrade in Österreich und folgt auf Profi Reifen und Reifen John. Neben einem neuen Aussehen und erweiterten Serviceangebot sind auch Nachhaltigkeitsaktivitäten geplant. Das erste Waldaufforstungsprojekt wurde nun am Wörthersee umgesetzt.

Wiederkehrende Sturmschäden und der Schädlingsbefall durch den Borkenkäfer haben die Bedingungen für Wälder in Österreich in den vergangenen Jahren verschärft. So ist im Zuge des Klimawandels unter anderem in der Nähe von Klagenfurt am Wörthersee eine große Kahlfläche entstanden, die vorher bewaldet war. Durch diese Entwicklung gehen nicht nur beliebte Naherholungsgebiete für den Menschen verloren, sondern auch wichtige Lebens- und Rückzugsräume für viele bedrohte Tierarten und Insekten. BestDrive by Continental hat das Problem erkannt und möchte diesem Negativtrend als österreichweiter Dienstleister und Arbeitgeber entgegensteuern.

"Im Zuge der Einführung unserer neuen Marke BestDrive by Continental, die nach und nach die bisherigen Traditionsmarken Profi Reifen und Reifen John ersetzen wird, möchten wir neben unserem Namen und Aussehen auch das Serviceportfolio und unsere Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit auf ein neues Level heben", berichtet Geschäftsführer Thomas Papez. "Uns verbindet eine langjährige Geschichte mit dem Land und den Menschen. Wir möchten deshalb unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden, indem wir uns aktiv dafür engagieren, Klimaschutz vor der eigenen Haustür zu betreiben. Daher haben wir in diesem Frühjahr in der Nähe von Klagenfurt ca. einen halben Hektar Wald wieder aufgeforstet. Dafür haben wir uns mit der Initiative Artenglück einen kompetenten Partner an Bord geholt", so Papez.

Die Aktion stellt den Auftakt für ein langfristiges Engagements dar und steht symbolisch für weitere Maßnahmen, die Artenglück und BestDrive by Continental in den kommenden Jahren gemeinsam umsetzen möchten.

Über Artenglück

Die Initiative wurde von Lara Boye und Felix Schulze-Varnholt in Norddeutschland gegründet und engagiert sich bereits seit einigen Jahren für die Themen Klimaschutz, Biodiversität und Artenvielfalt. Neben der Pflanzung von mehrjährigen Blühwiesen als neuer Lebensraum für Insekten und Kleintiere setzt Artenglück inzwischen auch Aufforstungsprojekte um. Dabei werden sie teilweise von privaten Spendern, aber auch von Unternehmen finanziell unterstützt. "Dank der Zusammenarbeit mit BestDrive by Continental können wir nun den nächsten Schritt gehen und unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten auf den DACH-Raum ausweiten. Denn wir wissen ja alle, dass das Wald- und Artensterben keine Landesgrenzen kennt. Daher ist es Zeit, Gegenmaßnahmen einzuleiten", berichtet Schulze-Varnholt. Boye ergänzt: "Dabei arbeiten wir mit lokalen Partnern zusammen, die die Bedingungen und Bedürfnisse der vorhandenen Ökosysteme kennen. Bei unseren Nachhaltigkeitsprojekten verwenden wir zudem ausschließlich Setzlinge und Saatgut aus der jeweiligen Region, um die Natur und die Tiere vor Ort bestmöglich zu unterstützen."

ContiTrade Austria ist eine Tochtergesellschaft der Continental AG und betreibt unter den Namen Profi Reifen- und Autoservice, Reifen John und BestDrive by Continental über 55 Werkstätten österreichweit. Damit ist ContiTrade Austria nicht nur der größte Reifenfachhändler Österreichs, sondern auch führender Anbieter im Bereich Autoservice für Privat- und Firmenkunden.

