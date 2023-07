SPÖ-Bielowski: Wir können und müssen das Sterben im Mittelmeer sofort beenden!

EU-Parlament fordert Engagement für Seenotrettung und unabhängige Aufklärung des Bootsunglücks

Wien (OTS/SK) - Heute hat das EU-Parlament mit einer Resolution auf das Bootsunglück vor der Ägäis Mitte Juni reagiert, bei dem hunderte Menschen ums Leben gekommen sind. SPÖ-EU-Abgeordnete Theresa Bielowski erklärt: „Vor einem Monat sind fast 700 Menschen im Mittelmeer ertrunken, es handelt sich um eine der schwersten Flüchtlingskatastrophen der letzten Jahre. Wir sprechen hier nicht von einem tragischen Einzelfall, sondern von einer Serie an Tragödien als Resultat einer gescheiterten EU-Flüchtlings- und Migrationspolitik. Die Mittelmeerroute ist die gefährlichste Fluchtroute der Welt, dennoch bleibt vielen Menschen jeden Tag keine andere Wahl, als ihr Leben auf der Flucht vor Krieg und Zerstörung aufs Spiel zu setzen. Wir können und müssen das Sterben im Mittelmeer beenden, denn Menschen aus Seenot zu retten, ist eine unbedingte menschliche und vor allem auch rechtliche Verpflichtung!" ****

Mit der Resolution bekennt sich das EU-Parlament zur Verpflichtung zur Seenotrettung sowie zur Notwendigkeit legaler Fluchtwege. Weiters fordern die EU-Abgeordneten eine unabhängige Untersuchung zu den Vorgängen am 14. Juni. „Es braucht in jedem Fall eine unabhängig begleitete Untersuchung der Katastrophe von Pylos, denn auf die Arbeit der griechischen Küstenwache und leider auch der EU-Grenzschutzagentur Frontex können wir uns hier nicht verlassen, das hat die Vergangenheit eindeutig gezeigt. Sie waren selbst in Fälle illegaler Pushbacks involviert bzw. haben davon gewusst“, so Bielowski. „Generell müssen sich die EU-Mitgliedstaaten ihrer Verantwortung zur Rettung in Not geratener Flüchtlingsboote stellen. Das braucht eine ausreichende Finanzierung und koordinierten Informationsaustausch der nationalen Küstenwachen, um eine europäische Seenotrettung sicher zu gewährleisten."

„Es braucht eine solidarische und an den Grundrechten orientierte EU-Asylreform. Dazu benötigen wir legale Flucht- und Aufnahmemöglichkeiten, beispielsweise im Rahmen von Familienzusammenführungen, sowie schnelle, standardisierte und rechtssichere Asylverfahren“, so Bielowski abschließend. (Schluss) lp

