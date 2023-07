Neueröffnung 15. Juli: JUMP DOME Klagenfurt mit größtem Indoor-Trampolin der Welt

Pünktlich zu den Sommerferien öffnet der Trampolinpark JUMP DOME in frischem Glanz. Auf doppelt so großer Fläche warten 11 neue Attraktionen, etwa das größte Indoor-Trampolin der Welt.

Klagenfurt (OTS) - Alle, die hoch hinauswollen, springen in Klagenfurt bald am größten Indoor-Trampolin der Welt. Der JUMP DOME Klagenfurt ist ganzjährig ein attraktives Ausflugsziel, sowohl für Kärntner Familien als auch für Besucher aus dem In- und Ausland. „ Gerade bei starker Hitze oder Regen, weiß man in den Ferien oft nicht, was man mit den Kindern unternehmen soll “, so Manuel Fritz, Geschäftsführer und Gründer von JUMP DOME: „ Wir haben die neue Halle thermisch saniert und das Lüftungs- und Kühlsystem modernisiert. Bei uns herrscht daher bei jedem Wetter ein gutes Klima. "

Hallenfläche verdoppelt

Am 1. Juni war Baustart. Es wurden mehr als 1,5 Millionen Euro investiert, um im Herzen Kärntens den mit Abstand größten und modernsten Trampolin-Funpark Österreichs zu schaffen. Das neue Highlight der 5.000 Quadratmeter großen Sprunghalle ist das größte Indoor-Trampolin der Welt. Mit Maßen von 7,5 × 7,5 Metern ermöglicht es besonders hohe Sprünge. Auf zwei 16 Meter langen Tumbling-Trampolinen gibt es ausreichend Platz für Flic Flacs und Saltis. Besonders Abenteuerlustige wagen sich auf den Bounce Parcours und das Wellen Trampolin oder testen ihre Geschicklichkeit und Kraft im Ninja Parcours. Für Abwechslung sorgt der Arcade Spielbereich, mit Flipper-Automat, Airhockey-Tisch und Rennsimulatoren.

Attraktionen für die ganze Familie

Auch für die Kleinsten gibt es Neues zu entdecken: Beim Fahren auf der Elektroautobahn oder beim Klettern und Bauen im vergrößerten Outdoor-Spielbereich ist für jeden etwas dabei. Die Eltern entspannen unterdessen bei Getränken und Snacks im Gastrobereich oder ziehen selbst die Sprungsocken an, um sich ins Getümmel zu stürzen. Nicht umsonst lautet das JUMP DOME Motto "Jeder kann springen".

„ Trampolinspringen ist eine niederschwellige Bewegungsart, die gelenkschonend jeden Muskel im Körper trainiert ", so Fritz, der selbst immer wieder vom Bürosessel aufs Trampolin wechselt: „ Für mich persönlich steht beim Springen aber eindeutig der Spaß im Vordergrund. "



Mehr Infos: https://jumpdome.at/



