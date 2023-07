Rotes Kreuz und Bildungsministerium nützen Sommerferien zur Stärkung von Lern- und Lebenskompetenzen in Schulen

Erste Hilfe, Gesundheitsförderung, Individuelle Unterstützung im Lernen & Lesen zur Stärkung von Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen

Wien (OTS) - „Eine immer komplexer werdende Welt und gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die sich ständig ändern, verlangen schon den jüngsten Mitgliedern unserer Gesellschaft viel ab. Gerade in Zeiten der Unsicherheit und der Veränderung ist es besonders wichtig, allen Kindern und Jugendlichen Bildungschancen zu bieten, um sie so bestmöglich auf die Zukunft vorzubereiten“, so Michael Opriesnig, Rotkreuz-Generalsekretär bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bildungsminister Martin Polaschek.

„Das Österreichische Rote Kreuz ist nicht nur im Bereich der Gesundheit eine tragende Säule unserer Gesellschaft, sondern die Organisation hat sich auch als besonders wichtiger Partner im Bildungsbereich erwiesen. Ich freue mich, dass wir unsere Synergien erfolgreich nutzen, um Bildungsangebote für alle Kinder und Jugendliche erfolgreich zu erweitern und so Bildung auch in der Ferienzeit anbieten können. Ich danke dem ÖRK und dem Österreichischen Jugendrotkreuz herzlich für die gute Zusammenarbeit und die zahlreichen Initiativen im Bildungsbereich“, betont der Bildungsminister.

Im Sinne einer gelebten Chancengleichheit und starken Demokratie, ist es von Nöten, soziale Mobilität noch mehr zu fördern und weiterhin gezielte Maßnahmen und Investitionen zu setzen, um Kindern und Jugendlichen bestmögliche Voraussetzungen zu bieten, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und ihre Talente auszuleben. Auf lange Sicht wird es durch die Bereitstellung umfassender Bildungsmöglichkeiten und -chancen allen Menschen ermöglicht, die Ressourcen unserer Gesellschaft zu nutzen und wirtschaftlichen Erfolg zu erreichen.

„Als Rotes Kreuz ist es uns daher ein großes Anliegen, unsere begleitenden Bildungsmaßnahmen weiter auszubauen und gemeinsam mit dem BMBWF, verschiedene Projekte und Initiativen wie unsere Schüler:innenzeitschriften „Mehr als Lesen“, diverse Programme zur Gesundheitsförderung durch die GIVE-Servicestelle und natürlich Erste-Hilfe-Kurse an den Schulen umzusetzen. So können wir auch in Zukunft starke Unterstützung liefern und soziale sowie humanitäre Kompetenzen vermitteln. Danke an dieser Stelle an das Bildungsministerium für die gute Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung“, so Michael Opriesnig.



Angebote des Österreichischen Jugendrotkreuzes

Als Teil des Österreichischen Roten Kreuzes, hat das Österreichische Jugendrotkreuz die Aufgabe, junge Menschen zu humanitärer Gesinnung und zu mitmenschlichem Verhalten hinzuführen sowie konkret Hilfe zu leisten.

Sonja Kuba, Bereichsleiterin beim Österreichischen Jugendrotkreuz: „Wir haben passende Angebote für Pädagog:innen, Jugendgruppenleiter:innen und natürlich für Kinder und Jugendliche in allen Altersstufen vom Kindergarten bis ins junge Erwachsenenalter. Dazu gehören unter anderem unsere Schüler:innenzeitschriften, Lernangebote und Lernhilfen, Erste Hilfe-Kurse, Workshops zur Psychischen Ersten Hilfe, die freiwillige Radfahrprüfung, Schwimm- und Rettungsschwimmkurse sowie verschiedenste Jugendprogramme wie unsere Jugendgruppen oder Sommercamps. Das gelingt nur mit zahlreichen Pädagog:innen die sich für das Jugendrotkreuz einsetzen und die Rahmenbedingungen bekommen dies auch zu tun.

Mehr als 100.000 Schüler:innen von der Primarstufe bis in die Sekundarstufe II lernen mit dem Jugendrotkreuz im Unterricht Erste Hilfe. Dazu kommen noch rund 7.000 Kinder und Jugendliche in den Jugendgruppen und Jugendprojekten des Jugendrotkreuzes. Im Rahmen der Frühförderung begleiten rund 1.400 Lesepat:innen mehr als 18.000 Kinder an 437 Schulstandorten.

Das organisationsübergreifende Projekt #Weiterlernen finanziert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds als Teil der Reaktion der EU auf die COVID-19-Pandemie stellt die Lernbegleitung von Kindern und Jugendlichen in den Fokus und bietet individuelle Förderungen in Einzel- und Gruppensettings. Allein durch das Jugendrotkreuz konnten dabei 1.300 Kinder und Jugendliche von 150 Pädagog:innen begleitet werden.

Die GIVE-Servicestelle, eine gemeinsame Initiative des Bildungsministeriums, Gesundheitsministeriums und des Österreichischen Jugendrotkreuzes, bietet Programme und Angebote zur Gesundheitsförderung an Österreichs Schulen und unterstützt Pädagog:innen mit entsprechenden Materialien und Infopaketen – beispielsweise zur psychosozialen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.

„Unser Ziel ist es, Kinder und Jugendliche in ihrem Bildungsweg bestmöglich zu unterstützen und individuell zu fördern, um damit sozio-ökonomische Umstände ein Stück weit auszugleichen und für bestmögliche Bildungschancen zu sorgen und nicht zuletzt ein wertvolles Aufwachsen und ein erfülltes Leben zu ermöglichen. Die Kooperation mit dem BMBWF hilft uns als Rotes Kreuz dabei, ein großes Netzwerk aufzubauen und einen regen Austausch zur humanitären Wertebildungen voranzutreiben, um Kinder und Jugendlichen in allen Altersgruppen und Schulstufen damit zu erreichen“, so Sonja Kuba.

