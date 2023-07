Bürgermeister Ludwig empfing erfolgreichen NFL-Legionär

Wien (OTS/RK) - Bernhard Raimann ist der erste Österreicher, der über den Weg eines Drafts (Auswahlprozess bzw. Talenteziehung) den Sprung in die North American Football League (NFL) schaffte. Er wurde im Vorjahr an 77. Stelle von den Indianapolis Colts ausgewählt. Heute, Donnerstag, hat Wiens Bürgermeister Michael Ludwig den 25-Jährigen im Wiener Rathaus empfangen.

Bürgermeister Ludwig gratulierte Raimann dabei zu seinen bisherigen sportlichen Leistungen. „Der Stellenwert von American Football in den USA ist immens“, sagte Ludwig. „Deshalb ist dieser sportlich historische Moment auch ein besonderes Ereignis und eine hohe Wertschätzung für den österreichischen Football und die tägliche Arbeit mit den Spielerinnen und Spielern.“ Als Erinnerung überreichte Bürgermeister Ludwig Raimann eine silberne Stadt-Wien-Uhr. Raimann bedankte sich für den Empfang und das Geschenk. Er freue sich, wieder in Wien zu sein, so der NFL-Legionär über seine Zuneigung zur Hauptstadt. Den Grund des Wien-Besuchs verriet Raimann Bürgermeister Ludwig unter vier Augen: Es ist die bevorstehende Hochzeit mit seiner langjährigen Freundin, die hier stattfinden wird.

Zur Person

Bernhard Raimann begann mit knapp 14 Jahren seine Football-Karriere bei den Vienna Vikings. Wenig überraschend wurde der 2,01m-Koloss auch bald in die U19-Nationalmannschaft einberufen. Ab Jänner 2018 ging Raimann auf die Central Michigan University und spielte College Football für die Central Michigan Chippewas. Nachdem er zuerst die Position des Wide Receiver innehatte, übernahm er schließlich die des Left Tackles – eine der wichtigsten und bestbezahlten Positionen im American Football. „Ein linker Tackle soll nicht nur groß und schwer sein, er braucht auch lange Arme und große Hände für eine bessere Reichweite. Aber auch Kraft und Schnelligkeit sind essentiell“, so Raimann über seine Aufgabe. (Schluss) kri

