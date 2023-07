Lotto: Wienerin knackt Vierfachjackpot und gewinnt 4,6 Millionen Euro

Bonus-Ziehung am Freitag mit Alfons Haider, einem Joker Jackpot und 300.000 Euro extra

Wien (OTS) - Gegen den Computer war die sehr launig aufgelegte Fortuna am Mittwoch chancenlos: Mit 1, 3, 7 und 16 kamen (neben 15 und 39) gleich vier Zahlen, die auch schon in der Runde zuvor am Sonntag gezogen wurden. Aber damit hatte der Zufallszahlengenerator in einer Wiener Annahmestelle offensichtlich spekuliert und verhalf einer Wienerin per Quicktipp zum einzigen Sechser der Runde. Im zweiten von sechs Tipps befanden sich die „sechs Richtigen“, mit denen es der Gewinnerin gelang, den Vierfachjackpot zu knacken und mehr als 4,6 Millionen Euro zu gewinnen. Es ist dies übrigens der erste Sechser in Wien in diesem Jahr.

Beim Fünfer mit der Zusatzzahl 14 gab es zwei Gewinne, und beide wurden ebenfalls per Quicktipp erzielt. Jeweils mehr als 79.000 Euro gehen nach Wien und in die Steiermark.

LottoPlus

Die Ziehung von LottoPlus endete ohne Sechser, die Gewinnsumme wurde wie üblich auf die Fünfer aufgeteilt. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich blieb ebenfalls ein Gewinn im ersten Rang aus. Damit geht es bei der nächsten Ziehung um einen Jackpot mit rund 350.000 Euro.

Bonus-Ziehung am Freitag

Die nächste Ziehung ist wieder eine Bonus-Ziehung und findet daher bereits am Freitag, den 14. Juli 2023 statt. Sie wird von „Mr. Musical“ Alfons Haider moderiert, und es werden unter allen mitspielenden Lotto Tipps wieder 300.000 Euro extra verlost.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 12. Juli 2023

1 Sechser zu EUR 4.623.293,50 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 79.329,50 123 Fünfer zu je EUR 1.337,60 299 Vierer+ZZ zu je EUR 176,80 6.608 Vierer zu je EUR 46,60 7.623 Dreier+ZZ zu je EUR 17,30 104.951 Dreier zu je EUR 5,00 277.471 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

Lotto Gewinnzahlen: 1 3 7 15 16 39 Zusatzzahl 14

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 12. Juli 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 81 Fünfer zu je EUR 5.347,90 3.656 Vierer zu je EUR 20,00 59.481 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 11 14 19 21 29 31

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 12. Juli 2023

JP Joker, im Topf bleiben EUR 238.909,52 – 350.000 Euro warten 14 mal EUR 8.800,00 93 mal EUR 880,00 1.020 mal EUR 88,00 10.677 mal EUR 8,00 106.493 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 8 6 3 7 9

