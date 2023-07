„Wut & Wandel" bei den „Wellenklängen" in Lunz am See

Genreübergreifendes Festival startet am 14. Juli

St.Pölten (OTS) - Das Festival „Wellenklänge" in Lunz am See thematisiert heuer von morgen, Freitag, 14., bis Samstag, 29. Juli, an drei verlängerten Wochenenden mit insgesamt zwölf Events und Künstlern bzw. Künstlerinnen von Skandinavien bis Afrika das Thema „Wut & Wandel“. Unter der Intendanz von Julia Larcherstorfer und Simon Zöchbauer stehen dabei Konzerte auf der von Hans Kupelwieser gestalteten Seebühne ebenso auf dem Programm wie musikalische Seerundgänge, eine Märchenwanderung, Podiumsdiskussionen, Gespräche mit Kulturschaffenden, ein Hausball, das „Composer-Performer Music Lab“ und die „Schallwellen“-Musikwerkstatt.

Gestartet wird am morgigen Freitag, 14. Juli, um 19 Uhr mit dem Eröffnungskonzert „Make it count“ von Matteo Haitzmann und dem Anja Om Plus Chor. Am Samstag, 15. Juli, wartet zunächst ab 10 Uhr bei freiem Eintritt ein „Ö1-Klassik-Treffpunkt“ mit Gesprächen mit Kulturschaffenden, ehe ab 19.30 Uhr das Mathias Eick Quintet das Abendkonzert „When we leave“ bestreitet. Am Sonntag, 16. Juli, gibt das Roots Revival Ensemble featuring Sakina Teyna ab 11 Uhr unter dem Titel „Anatolian Kurdish“ Einblicke in die kurdische Musik Anatoliens. Am Dienstag, 18. Juli, erzählt zudem eine Märchenwanderung mit Helmut Wittmann und Meimankhan Beken ab 16.30 Uhr „Vom Wila mit den Blutflecken“.

Fortgesetzt wird am Donnerstag, 20. Juli, ab 19.30 Uhr mit dem Abendkonzert „Stories from the Outside“ des Lena Jonsson Trios. Am Freitag, 21. Juli, begleiten die Janusz Prusinowski Kompania und das Schallwellen-Orchester ab 19 Uhr einen Hausball im Glassalon Rothschild. Am Samstag, 22. Juli, gibt es zunächst ab 19 Uhr das von Alexandra Augustin moderierte Podiumsgespräch „Patriarchale Belastungsstörung und andere Schieflagen solidarisch umklammert“ mit Beatrice Frasl und Natascha Strobl, ehe Mamadou Diabate und die Percussion Mania ab 20.30 Uhr das Abendkonzert „Seengwa“ spielen. „Erdung & Leichtigkeit“ lautet dann das Motto des „Jakobisingens“ mit Landor, Albin Paulus, Müströki & duojulanto am Sonntag, 23. Juli, ab 18 Uhr.

Das dritte Wochenende startet bereits am Mittwoch, 26. Juli, um 16.30 Uhr mit dem Seerundgang „Ein Ort namens Wut“ mit Amani Abuzahra, gefolgt vom CPM-Lab-Abschlusskonzert mit Angélica Castelló, David Six, Simon Zöchbauer und Ralph Mothwurf am Donnerstag, 27. Juli, ab 19 Uhr bzw. dem Konzert „Reisen im Geist“ von Büşra Kayıkçı am selben Tag ab 20.30 Uhr. Die Abendveranstaltung am Freitag, 28. Juli, umfasst ab 19 Uhr im Lunzer Saal eine Lichtinstallation von Lukas König und Studierenden der Kunst­Universität Linz sowie Oriental Techno von Seba Kayan. Beim Abschlusskonzert singt die Singer-Songwriterin OSKA am Samstag, 29. Juli, ab 19.30 Uhr über „My world, My love, Paris“.

Nähere Informationen und das detaillierte Programm unter 0664/3633055 und www.wellenklaenge.at; Karten unter www.oeticket.com.

