„Bewusst gesund“ über Crashtests – Unfälle im Auftrag der Sicherheit

Crashtests – Unfälle im Auftrag der Sicherheit

Seit mehr als 70 Jahren halten Crashtest-Dummies ihren Kopf für uns hin, denn wenn es um unsere Sicherheit im Straßenverkehr geht, sind Crashtests nach wie vor unersetzlich. Doch die digitale Konkurrenz schläft nicht und könnte die Dummies sogar bald in Pension schicken. Am Virtual Vehicle Research Center in Graz arbeiten Forscherinnen und Forscher an zukunftsträchtigeren Testmethoden – sogenannten Menschmodellen. Anders als ihre analogen Verwandten ermöglichen die computerbasierten Simulationen eine realitätsgetreue Nachbildung des menschlichen Skeletts samt innerer Organe. Auch eine Unterscheidung in Gewichtsklassen, Alter und Geschlecht ist möglich. So können die Simulationsmodelle dabei helfen, auch autonomes Fahren in Zukunft sicherer zu machen. Gestaltung: Nadine Maehs

„Bewusst gesund“-Tipp: Leben ohne Milz

Die Milz ist ca. 150 Gramm schwer und sitzt hinter dem Magen. Sie gilt als nicht lebensnotwendiges Organ und doch hat sie eine wichtige Rolle im Immunsystem. Was Menschen, denen die Milz entfernt werden musste, beachten sollten, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Weihrauch – biblische Gabe und modernes Arzneimittel

Weihrauch verbinden die meisten Menschen mit religiösen Zeremonien und Riten. Dabei wird das getrocknete Harz des Weihrauchbaumes schon seit dem Altertum als Symbol der Reinigung verbrannt. Kein Mythos ist seine heilende Wirkung, denn Weihrauch wirkt stark entzündungshemmend. Eingenommen kann er z. B. bei Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa Linderung verschaffen. Diese chronisch-entzündliche Darmerkrankungen sind für Betroffene schmerzhaft und treten häufig in Schüben auf. Gestaltung: Tommy Schmidle

Glück – eine Frage der Beziehungen

„Die Einsamkeit ist die einzige Geliebte, die uns glücklich macht, wenn sie uns im Stich lässt“, hat einst der deutsche Philosoph Elmar Kupke geschrieben. Wie wichtig zwischenmenschliche Beziehungen für uns sind, zeigt die Tatsache, dass die Mortalitätsrate bei einsamen Menschen deutlich erhöht ist. Welchen Einfluss Freundschaften, Partnerschaft, Sexualität und Elternschaft auf unser Glücksempfinden haben, ist Thema im zweiten Teil der „Bewusst gesund“-Sommerserie. Der Neurowissenschafter und Glücksforscher Michael Mitterwallner präsentiert die verschiedensten Faktoren rund um das Thema Glück und zeigt, welche Glücksaspekte wir in unserem Alltag häufig übersehen.

Schlagzahl – rudern für Fitness und Ruhe

Mit 48 Jahren kommt Sylvia Kleinmann durch eine Freundin zu einem Probetraining in einen Ruderverein. Obwohl sie anfangs mit der Koordination der Bewegungen und mit dem Halten des Gleichgewichts überfordert war, übte sie hartnäckig weiter. Inzwischen weiß die gebürtige Deutsche, dass sie ihren Sport gefunden hat und trainiert täglich auf dem Wasser. Nur bei Minusgraden pausiert die Marketing-Leiterin, aus Sicherheitsgründen. Durch ihre regelmäßige Bewegung an der frischen Luft ist Sylvia Kleimann nicht nur fitter geworden, sondern war in den vergangenen fünf Jahren auch nicht krank. „Bewusst gesund“ hat sie beim Training begleitet. Gestaltung:

Steffi Zupan

