Telekomsektor boomt weiter: mehr Gesprächsminuten, höherer Datenverbrauch, Plus bei Umsätzen, steigende Investitionen

RTR veröffentlicht RTR Telekom Monitor Jahresbericht für 2022

Wien (OTS) - „Der österreichische Telekommunikationssektor erfreute sich 2022 durchaus guter Gesundheit – zu diesem Befund kommt man beim Studium der umfangreichen Marktdaten, die wir soeben für 2022 veröffentlicht haben“, weist Dr. Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post, auf den aktuellen RTR Telekom Monitor hin. „Im Berichtsjahr wurden in Österreich insgesamt 26.478 Mio. Minuten telefoniert, 94 Prozent davon mit dem Handy. Es wurden 9.381 Petabyte an Daten konsumiert, um 10 Prozent mehr als im Coronajahr 2021 und der Markt verzeichnet Umsätze aus Telekommunikationsdiensten von insgesamt 4.545 Mio. Euro, im Jahresvergleich eine Steigerung von 3,1 Prozent“, führt Steinmaurer einige Beispiele aus dem Bericht an.

Investitionen steigen das zweite Jahr in Folge an

Auch die Investitionen sind 2022 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen, nämlich um 14,5 % auf 862,5 Mio. Euro. „Nutzer:innen in Österreich profitieren von der Investitionstätigkeit und dürfen sich über eine kontinuierliche Verbesserung der Netzinfrastruktur, der Service- und Produktqualität freuen“, kommentiert Steinmaurer die Entwicklung.

Marktanteile: kleinere Mobilfunkanbieter halten insgesamt knapp 15 Prozent

Im Ranking der Marktanteile in Österreich liegen die drei großen Mobilfunkanbieter Ende des Jahres 2022 unangefochten auf den Plätzen eins, zwei und drei: A1 hält per Ende 2022 einen Marktanteil von 38,2 Prozent, gefolgt von Magenta mit einem Anteil von 25,3 % und Drei mit 21,9 Prozent. Mehrere kleinere Anbieter halten mittlerweile einen Marktanteil von insgesamt knapp 15 Prozent, wobei auf HOT 8,7 Prozent entfallen und auf Mass Response (Spusu) 3,8 Prozent. „Die Zahlen verdeutlichen einmal mehr, dass moderne und praxisorientierte Regulierung das Wettbewerbsumfeld stimuliert und allen Marktteilnehmern zugutekommt“, so Steinmaurer abschließend.

Der RTR Telekom Monitor Jahresbericht (interaktive Grafiken und PDF-Dokument) ist unter https://www.rtr.at/telekom-monitor-2022 auf der Website der RTR veröffentlicht und enthält umfangreiche Marktdaten auf Jahres- und Quartalsbasis zu Mobilfunk, Breitband, Festnetz und Mietleitungen sowie internationale Marktdaten. Die Daten zu den Grafiken sind im Open Data Bereich auf der Website der RTR abrufbar.

Über die RTR

Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die Förderung des Wettbewerbs auf dem Medien-, Telekommunikations- und Postmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche „Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) sowie „Medien“ (Wolfgang Struber) gegliedert. Als Geschäftsstelle unterstützt sie die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), die Telekom-Control-Kommission (TKK) und die Post-Control-Kommission (PCK). Weitere Informationen sind unter www.rtr.at veröffentlicht.

