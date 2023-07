Kunst Haus Wien: CLOSE/D Programm-Highlights im Sommer

Wien (OTS) - Closed, but Close! Seit Anfang Juni 2023 ist das Kunst Haus Wien, ein Museum der Wien Holding, wegen Modernisierungsarbeiten geschlossen. Mit dem Projekt Close/d bleibt es dennoch nahe: Neben der Outdoor Ausstellung im öffentlichen Raum bietet das Museum im und um das Community Center TRÖSCH III den ganzen Sommer lang ein kostenfreies Veranstaltungsprogramm zum Mitmachen.

Workshops mit den Künstler*innen der Ausstellung

BESTIMMT UNBESTIMMT: Grätzl-Erkundungen mit Simon Brugner

Der Impuls-Workshop schickt alle Teilnehmer*innen auf eine unbestimmte Reise durch Stadtrealitäten. Mitzubringen sind die Bereitschaft zur Improvisation und ein Aufzeichnungsgerät: Kamera, Diktiergerät oder Notizbuch ... whatever works! Dokumentation und Interaktion im Rahmen einer wahrnehmungsoffenen Erkundung.

Termin: 21. Juli um 15.00 Uhr

Ort: Community Center TRÖSCH III (Krieglergasse 8, 1030 Wien)

Dauer: 3 Stunden

Hier geht es zur Anmeldung, limitierte Teilnehmer*innenzahl.



LEHM-WORKSHOP Mit Stephanie Winter & Salon Hybrid

Der Workshop mit Künstlerin Stephanie Winter rund um das Thema Keramik und der Arbeit mit Ton und Lehm beschäftigt sich auch mit der Tragetaschentheorie erzählender Gefäße aus dem erdigen Werkstoff. Zusammen wird am Donaukanal beim Tonaltar der Künstlerin gearbeitet, es werden Gefäße gestaltet, Geschichten ausgetauscht und Theorien diskutiert: „Narrative Vessels & The Carrier Bag Theory of Fiction“ – Nicht Stock oder Speer, sondern Behältnis: Das ist der Ausgangspunkt von Ursula K. Le Guins Tragetaschentheorie über den Beginn der Geschichte der Menschheit. Das Gefäß ist bei ihr nicht nur elementares frühes Werkzeug, sondern steht auch für das Sammeln und Erzählen multiperspektivischer Geschichten, ist Symbol für das Teilen und die Gemeinschaft.



Termin: 28. Juli um 17.30 Uhr

Ort: Community Center TRÖSCH III (Krieglergasse 8, 1030 Wien) & Donaukanal

Dauer: 150 Minuten

Hier geht es zur Anmeldung, limitierte Teilnehmer*innenzahl.

Kunst im Grätzl

Jeden Donnerstag um 18.30 Uhr findet ein Rundgang durch die Outdoor-Ausstellung um das Kunst Haus Wien statt – angeleitet von den Kunstvermittler*innen des Museumsteams. Die Tour ist als interaktiver Rundgang konzipiert, bei der die Teilnehmer*innen die ortsspezifischen Kunstinstallationen im Grätzl spielerisch mit Hilfe verschiedenster Fragen und Aufgabenstellungen erforschen. Ausgehend vom Community Center TRÖSCH III wird ein dialogischer Austausch angeregt – mit der Umwelt, der Gruppe und den Kunstwerken – Wie wollen wir mit unserem Außenraum umgehen? Wie können wir gemeinschaftlich genutzte Räume gestalten und neue Orte erobern?



Bis Ende Oktober immer donnerstags um 18.30 Uhr (im Oktober um 17.00 Uhr) und jeden 1. Sonntag im Monat um 11.00 Uhr. Hier geht es zur Anmeldung

Grätzl-Gespräche und Good Morning Yoga

Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Die Grätzl-Gespräche laden zum Mitdiskutieren, Nachdenken und Kennenlernen ein. Zwei Stunden voller spannender Impulse zu Ökologie, Nachhaltigkeit, Kunst und Natur im Weißgerberviertel. Das erste Grätzl-Gespräch mit anschließender Besichtigung des Sophiengartens findet am 19. Juli um 17.00 Uhr statt und ist als Sprach- und Tauschcafé der ideale Ort sich zu vernetzen und Kleidung zu tauschen. In Kooperation mit dem ÖIF Buddy Programm und der Agenda Landstraße. Hier geht es zur Anmeldung. Ein weiteres Grätzl-Gespräch zum Thema „Gemeinschaftsgärten“ wird am 23. August um 17.00 Uhr veranstaltet. Hier geht es zur Anmeldung.



Jeden Mittwoch um 8.00 Uhr gibt es die Möglichkeit, den Tag mit einem belebenden Vinyasa-Kurs zu beginnen. Der Good Morning Yoga-Kurs ist für alle Niveaus konzipiert. Bitte eigene Matte mitbringen!



Ort: Jesuitenwiese, Prater - in der Nähe des Beachvolleyballplatzes (3 Minuten von der Tramstation 1 Wittelsbachplatz) (bei Schlechtwetter im Community Center TRÖSCH III, Krieglergasse 8, 1030 Wien)

Dauer: 1 Stunde

Hier geht es zur Anmeldung, limitierte Teilnehmer*innenzahl.

Kinder-Workshop „Grüne Stadt & Kräutertopf“

Jeden Dienstag von 10.00 bis 12.00 Uhr wird in den Sommerferien ein Upcycling-Workshop und eine Kunsttour für Kinder ab 8 bis 13 Jahren veranstaltet: „Grüne Stadt & Kräutertopf“. Die Entdeckungsreise führt zu Kunstwerken und einem Forschungslabor vor dem Museum – im Abschluss werden Kräutertöpfe aus recycelten Getränkeverpackungen gestaltet und mit Erde sowie mit Biokräuter- und Blumensamen befüllt.



Im Rahmen des wienXtra Ferienspiels. Eintritt ist frei! Hier geht es zur Anmeldung.

Ort: Grätzloase vor dem Kunst Haus Wien (Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien)

Bei Schlechtwetter im TRÖSCH III - Community Center des Kunst Haus Wien (Krieglergasse 8, 1030 Wien)

„Die Stadt der Zukunft“

Bei diesem Workshop für Kinder ab 6 bis 12 Jahren geht die DIY-Kreativecke des TRÖSCH III auf Tour: Die Klimacollagen knüpfen an die Idee und das gleichnamige Projekt der Künstlerin Marie Vermont an. Ein kreativer Prozess und spielerisches Nachdenken darüber, wie Tiere und Menschen in der Stadt der Zukunft zusammenleben. Wie geht der Mensch mit natürlichen Ressourcen wie Trinkwasser, Boden oder Holz um? Kleber und Schere treffen auf die humorvollen Vorlagen der Künstlerin und bunte Zeitschriften aller Art!



In Kooperation mit Wien Mitte The Mall.

Termine: 13. und 20. Juli sowie 3. und 17. August 2023, jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr.

Ort: Eingangsbereich Wien Mitte The Mall, Landstraßer Hauptstraße 1b, 1030 Wien

Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich! Weitere Informationen unter www.wienmitte-themall.at.

Hier geht es zum vollständigen CLOSE/D-Programm »

