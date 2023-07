"Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank" setzt auf grüne Produktpalette

Ressourcenschonende Lösungen liegen im Trend: Die Stadtbank bietet zertifizierte Produkte, die nicht nur die finanziellen Bedürfnisse decken, sondern ökologischen Mehrwert schaffen.

Wien (OTS) - "Als Stadtbank stehen wir unseren Kund:innen zur Seite, egal in welcher Lebenssituation und über Generationen hinweg. Ein aktiver Beitrag in eine lebenswerte Zukunft beginnt daher für uns bereits beim Jugend- und Taschengeldkonto, geht über nachhaltige Veranlagungen bis zur Unterstützung von umweltfreundlichen Investitionsvorhaben. So helfen wir den Menschen, ihr Leben nachhaltig zu gestalten", betont Christiane Flehberger, Leiterin Privatkund:innen der Stadtbank.

Raiffeisen Wien verfügt über ein breites Portfolio an grünen Angeboten: So sind zum Beispiel das Jugend- und Taschengeldkonto, Online Sparen Fix Konto sowie das Vermögenssparbuch mit dem Österreichischen Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte ausgezeichnet. Für jeden Euro auf den genannten Produkten investiert die Stadtbank einen Euro in umweltfreundliche Projekte zum Ausbau von Windkraft, E-Mobilität, Solarenergie und zur Steigerung der Energieeffizienz. Per 30. Juni 2023 betrug das Gesamtvolumen 82,4 Millionen Euro. Der Zinssatz beim Online Sparen Fix Konto und dem Vermögenssparbuch beträgt drei Prozent pro Jahr bei 24-monatiger Laufzeit.

"Verantwortungsbewusster Partner für Wiener:innen"

Das Österreichische Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte wird vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) verliehen. Es würdigt Finanzinstitute für ihr Engagement im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Die renommierte Zertifizierung belegt, dass die Stadtbank strenge Kriterien erfüllt und hohen Standards gerecht wird.

"Mit dem Erhalt des Österreichischen Umweltzeichens bekräftigten wir unsere Position als verantwortungsbewusster Partner der Wiener:innen", so Flehberger: "Kund:innen, die auf der Suche nach Finanzprodukten sind, die sowohl ihren finanziellen Bedürfnissen als auch ihren Umwelt-Werten entsprechen, finden bei der Stadtbank die passende Lösung."

Förderung von umweltfreundlichen Investitionsvorhaben

Besonders gefragt sind zudem Investitionen mit ökologischem Mehrwert: Egal ob E-Auto, Photovoltaikanlage oder neue Heizung – der Going Green Kredit für Privatkund:innen wurde hierfür als maßgeschneiderte Finanzierung ins Leben gerufen. Die Stadtbank unterstützt damit gezielt Vorhaben, die zum Umweltschutz beitragen. Flehberger: "Unser Angebot ist das gelungene Zusammenspiel von attraktiver Finanzierung und individueller Förderberatung durch die Expert:innen der Stadtbank. Wir helfen Kund:innen so, den Überblick zu behalten und das für sie Beste rauszuholen – auf ganz unterschiedlichen Ebenen."

