AVISO Pressetermin: Seligmann-Fragmente kehren zurück nach Wien

Mutmaßliche Schädelteile von Ludwig van Beethoven werden an Sammlungen der MedUni Wien übergeben

Wien (OTS) - Die Medizinische Universität Wien erhält Schädelknochenstücke, die Ludwig van Beethoven zugesprochen werden, als Schenkung. 1863 hatte sie der Wiener Arzt, Medizinhistoriker und Anthropologe Franz Romeo Seligmann im Zuge einer Umbettung der Gebeine des Komponisten für Studienzwecke in seinen Besitz bekommen. Nun kehren die so genannten Seligmann-Fragmente zurück nach Wien und werden in die reichhaltigen Sammlungen des Josephinums aufgenommen. Anlässlich der Übergabe der Relikte an Rektor Markus Müller lädt die MedUni Wien zum Pressetermin.



Zeit: Donnerstag, 20. Juli 2023, 10:00 Uhr



Ort: Josephinum, Währinger Straße 25, 1090 Wien



Ihre Gesprächspartner:

Markus Müller, Rektor der Medizinischen Universität Wien

Paul Kaufmann, Erbe der Seligmann-Fragmente

Christian Reiter, Gerichtsmediziner



Publikationen für weiterführende Infos:

Wir ersuchen um Anmeldung unter pr @ meduniwien.ac.at!



Pressetermin: Seligmann-Fragmente kehren zurück nach Wien

Mutmaßliche Schädelteile von Ludwig van Beethoven werden an Sammlungen der MedUni Wien übergeben

Datum: 20.07.2023, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Josephinum

Währinger Straße 25, 1090 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Medizinische Universität Wien

Mag. Johannes Angerer

Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

+431 40160-1150, +43 664 80016 11501

johannes.angerer @ meduniwien.ac.at

http://www.meduniwien.ac.at