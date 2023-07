Samariterbund: Bis zu 20 Prozent mehr Einsätze an Hitzetagen

Warnung vor hoher Hitzebelastung in den nächsten Tagen – Samariterbund Wien rechnet vermehrt mit Einsätzen und gibt Hitze-Tipps

Wien (OTS) - Nach den Unwettern klettern die Temperaturen am Wochenende erneut in hochsommerliche Sphären jenseits der 30 Grad Celsius - und laden wieder zum Besuch der Wiener Bäder ein.

Die Hitze kann aber auch anstrengend und mitunter eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit darstellen. Das merkt auch der Samariterbund Wien am Anstieg der Einsatzzahlen – und dabei vor allem bei den Rettungstransporten. „Verglichen mit dem Jahresdurchschnitt werden die Rettungssanitäter:innen an besonders heißen Tagen bis zu 20 Prozent öfter zu medizinischen Notfällen gerufen“, erzählt Michael Berger, Leiter der Rettungs- und Krankentransporte beim Samariterbund Wien: „Insbesondere ältere Menschen und jene mit Vorerkrankungen leiden unter der Hitze. Sonnenstich, Hitzeerschöpfung und Kreislaufprobleme sind häufige Folgen – bis hin zu Hitzestau oder Kollaps.“

„Aber auch Personen, die im Freien arbeiten müssen, haben bei Temperaturen jenseits der 30 Grad oft mit Problemen zu kämpfen“, ergänzt Elisabeth Zwingraf, Leiterin der Landesschulung beim Samariterbund Wien. Und: „Selbst die sportlichsten Personen sollten anspruchsvolle körperliche Tätigkeiten in die Morgen- oder Abendstunden verlegen.“

Wien von der Klimaerwärmung besonders betroffen

In Österreich sterben pro Jahr bereits mehr Personen an unmittelbaren Hitzefolgen, als bei Unfällen im Straßenverkehr. In Wien spürt man Hitzewellen noch intensiver. Wenn die Temperaturen im ganzen Land steigen, ist der urbane Raum bzw. das Stadtzentrum untertags um rund 2,5 Grad wärmer als die unmittelbare Umgebung. In den Nachtstunden beträgt der Unterschied aufgrund der gespeicherten Wärme sogar vier bis fünf Grad.

Beim Samariterbund Wien ist man jedenfalls auf vermehrt hitzebedingte Einsätze vorbereitet. So sorgt in sämtlichen Einsatzfahrzeugen des Samariterbunds eine Klimaanlage für coole Köpfe sowohl bei Patient:innen als auch bei Sanitäter:innen. Auch ausreichend Infusionslösungen sind in den Sommermonaten immer mit an Bord.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiter-Samariter-Bund LV Wien

Bertram Gross

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

0664/629 17 47

bertram.gross @ samariterbund.net

www.samariterbund.net