27. Ausgabe von „Glatt&Verkehrt“

Festivalauftakt ab 14. Juli im Schloss zu Spitz

St.Pölten (OTS) - Unter dem Motto „Das Lied bleibt“ steht die 27. Ausgabe des Festivals „Glatt&Verkehrt“, die unter der Ägide des Festivalleiters Albert Hosp und des Kurators Johann Kneihs an neun Tagen im Juli ein reichhaltiges Programm an Musikideen aus allen Erdteilen und ohne Stil-Grenzen bietet.

Gestartet wird das Festival traditionell im Schloss zu Spitz, wo zunächst morgen, Freitag, 14. Juli, ab 19 Uhr eine Reise in die Slowakei mit dem Singer-Songwriter Martin Geišberg und der Band Balkansambel auf dem Programm steht. Tags darauf, am Samstag, 15. Juli, macht „Glatt&Verkehrt“ in Rumänien Station, wenn ab 19 Uhr Corina Sîrghi die Stimmung der Salons und Vororte von Bukarest, dem „Paris des Ostens“, evoziert. Zudem bringt Martha Labil (Martha Laschkolnig) am Sonntag, 16. Juli, ab 11 Uhr mit „Die Martha im Koffer“ für Kinder ab drei Jahren clowneskes Theater mit wilden Verrenkungen, Akrobatik und Musik auf die Bühne.

Am Mittwoch, 26. Juli, wird dann zu den Winzern Krems übersiedelt. Zu hören sind dabei am ersten Tag des Hauptprogramms Bia Ferreira mit „Igreja lesbyteriana“, einem Plädoyer für Diversität und die LBGTQ+-Community ihres Landes Brasilien, sowie das Trio Zur Wachauerin, das sich zum 20. Geburtstag eine „Extended Version“ gönnt und sich dem 100. Geburtstag von Hank Williams widmet. Am Donnerstag, 27. Juli, gibt es neben „Bulgarian Wedding“-Sound von Ivo Papasov auch die Trio-Premiere von Désirée Saarela aus Finnland, Hannah James aus Großbritannien und der österreichischen Soul-Stimme Lylit.

Am Freitag, 28. Juli, spielt die israelische Band El Khat Unerhörtes aus dem Nahen Osten und teilen sich die alte und neue Lieder aus der Ukraine anstimmenden Sängerinnen von Kurbasy ein Doppelkonzert mit dem griechisch-türkischen Duo Sinopoulos-Türkan. Am Samstag, 29. Juli, warten die Uraufführung von „Cooking Drums & Blowing Reeds & Plucking Strings = Exciting Life“ des Uli Soyka Quintetts sowie das „Glatt&Verkehrt“-Debüt „Lumio“ von A Filetta, Abdullah Miniawy und Peter Corser. Den letzten Festivaltag, Sonntag, 30. Juli, teilen sich Aida Nosrath und Atine mit musikalischen Grüßen aus mehreren Jahrhunderten persischer Dicht- und Gesangskunst sowie der schwedische Posaunist und Vokalist Nils Landgren, der mit Johan Norberg Geschichten erzählt, die der Jazz schreibt. Beginn ist von Mittwoch bis Samstag jeweils um 19 Uhr bzw. am Sonntag um 18 Uhr.

Komplettiert wird das Programm mit Künstler- und Künstlerinnengesprächen, drei Ausgaben mit Tafelmusik zur Mittagszeit - jeweils ab 12.30 Uhr - im Salzstadl in Krems/Stein (am Donnerstag, 27. Juli, mit Die Zoigal, am Freitag, 28. Juli, mit der Mostschankmusi und am Samstag, 29. Juli, mit dem Ensemble Pfiffikus), der Musikwerkstatt im Stift Göttweig samt „Werkstatt-Reprisen“ am Freitag, 21. Juli, ab 18 Uhr und nicht zuletzt zwei Solo-Auftritten von Sara Zlanabitnig und Mona Matbou Riahi am Sonntag, 30. Juli, ab 14 und 16 Uhr im Klangraum Krems Minoritenkirche.

Nähere Informationen und Karten bei der Tickethotline 02732/908033, e-mail tickets @ noe-festival.at und www.glattundverkehrt.at.

