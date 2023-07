AVISO: Pressekonferenz zu Firmen-, Beschäftigungs- und Lohnstrukturen in der österreichischen Außenwirtschaft

Präsentation einer neuen wiiw-Außenwirtschaftsstudie mit Fokus auf KMU

Wien (OTS/BMAW) - Der Außenhandel ist mit einem Anteil von rund einem Drittel an der gesamten Wertschöpfung und Beschäftigung von entscheidender Bedeutung für den Wohlstand in Österreich. Eine neue Studie vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche – wiiw analysiert die Struktur österreichischer Firmen mit Export- oder Importaktivitäten bzw. Teilnahme an internationalen Firmengruppen im Vergleich zu nur heimisch orientierten Firmen in Österreich. Im Rahmen einer Pressekonferenz informieren Bundesminister Martin Kocher und Robert Stehrer über die Details.

Teilnehmer:

Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft

Robert Stehrer, Studienautor, Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche – wiiw

Zeit: Freitag 14. Juli 11:00 Uhr

Ort: Pressezentrum des BMAW 5. Stock;

Zugang über den Seiteneingang beim Sozialministerium

Stubenring 1, 1010 Wien





HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Wir ersuchen dringend um eine Anmeldung zur Pressekonferenz unter presse.wirtschaft@bmaw.gv.at .

Bitte beachten Sie, dass der Zugang zum Pressezentrum für Medien ab sofort wieder über den Seiteneingang beim Sozialministerium möglich ist und planen Sie Zeit für die Sicherheitskontrolle ein.

Sie haben die Möglichkeit, die Pressekonferenz virtuell über unseren Facebook-Livestream (https://www.facebook.com/bmaw.gv.at) zu verfolgen.

