Happy Birthday 48er-Tandler: Wiens cooler Secondhand-Markt in der Donaustadt feiert 1. Geburtstag

Wien (OTS) - Eine zweite Chance für alte Sachen, verkauft zu günstigen Preisen und Erlöse für den guten Zweck: Das ist seit fast 8 Jahren das bewährte Konzept des 48er-Tandlers im 5. Bezirk. Jetzt feiert man am 2. Standort des coolen Wiener Secondhand-Markts in der Percostraße 2 in der Donaustadt ersten Geburtstag. Rund 55.000 Besucher*innen haben dort im ersten Jahr in Summe 90.000 Gegenstände aus zweiter Hand erworben. Über den Ladentisch gingen davon rund ein Drittel Bücher, CD´s, DVDs und sonstige Medien, ein knappes Drittel Geschirr, Töpfe und Haushaltsartikel und der Rest waren Spielwaren, Kleidung und Accessoires.

Ein Herzstück der Wiener Abfallvermeidung

„Der 48er-Tandler ist mittlerweile nicht nur zu einer Institution geworden, er ist ein Herzstück der Abfallvermeidung in Wien“, gratuliert Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Aktive Abfallvermeidung ist ein Beitrag zum Klimaschutz und mit der sinnvollen Weiternutzung intakter Altwaren kann auch viel Geld gespart werden. An den zwei Standorten findet man für jeden Geschmack und jedes Geldbörserl das Passende – Vintage und tolle Altwaren, Sport- und Elektrogeräte zu Schnäppchenpreisen.

Wie funktionierts?

Nicht mehr benötigte Altwaren können in der 48er-Tandlerbox auf den Wiener Mistplätzen abgegeben werden. Vor dem Wiederverkauf im 48er-Tandler werden sie vorsortiert und auf ihre Intaktheit überprüft, Elektrogeräte werden mit der gesetzlich vorgegebenen Gewährleistung verkauft. Jeden Tag wird neue Ware angeliefert, darunter viele Einzelstücke. Seit 2015 haben mehr als 1,1 Mio. Menschen den 48er-Tandler besucht, rund 1,2 Mio. Gegenstände wurden verkauft. Mit den Abgaben der Altwaren in der 48er-Tandlerbox auf den Wiener Mistplätzen und den daraus resultierenden Einnahmen werden soziale Einrichtungen wie das TierQuarTier Wien unterstützt.

48er-Tandler Donaustadt

22., Percostraße 2

48er-Tandler Margareten

5., Siebenbrunnenfeldgasse 3

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag, 10 - 18 Uhr

www.48ertandler.at

