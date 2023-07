506 und NBD verkünden Partnerschaft zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Vertrieb

Linz (OTS) - 506, der führende Spezialist im Marketing und KI Bereich freut sich, eine aufregende neue Partnerschaft mit der NBD Group, dem führenden Vertriebsexperten und Wegbegleiter im digitalen Wandel, bekannt zu geben. Gemeinsam werden sie die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz (KI) nutzen, um ambitionierte Unternehmen dabei zu unterstützen, ihren Vertrieb auf ein neues Niveau zu heben. Im Fokus dieser Partnerschaft steht das revolutionäre Produkt 'CompanyGPT', das die Art und Weise, wie Vertriebsaußendienst- und Innendienstmitarbeiter:innen mit Kunden interagieren, für immer verändern wird.



Die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz hat die Bedeutung dieser Technologie im Vertriebsumfeld enorm gesteigert. Unternehmen erkennen zunehmend, dass KI-basierte Systeme ihnen helfen können, ihre Verkaufsstrategien zu verbessern und effizienter zu arbeiten. Mit CompanyGPT bietet die NBD Group in Zusammenarbeit mit 506.ai eine innovative Lösung, die Verkäufer:innen dabei hilft, ihre Verkaufspotenziale voll auszuschöpfen.



Eine der größten Herausforderungen bei der Nutzung von KI-Systemen im Vertrieb liegt im Datenschutz und der Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). NBD und 506.ai legen höchsten Wert auf den Schutz der Privatsphäre und die Sicherheit der Kundendaten. CompanyGPT wurde von Grund auf so entwickelt, dass es den strengen Anforderungen der DSGVO entspricht und gleichzeitig ein reibungsloses Benutzererlebnis gewährleistet.



Im digitalen Zeitalter ist individuelle Kommunikation entscheidend, um Kundenbeziehungen aufzubauen und langfristige Bindungen zu schaffen. CompanyGPT ermöglicht es Verkäufer:innen nun, die persönliche digitale Kommunikation, egal ob per E-Mail oder in den sozialen Netzwerken, auf ein neues Niveau zu heben und damit den Bedürfnissen und Interessen jedes einzelnen Kunden gerecht zu werden. Durch die Integration von KI in den Verkaufsalltag der Mitarbeiter:innen können Unternehmen die Effektivität ihrer Kommunikation erheblich steigern und gleichzeitig eine persönliche Note beibehalten.



Verkäufer stehen vor der Herausforderung, in immer kürzerer Zeit eine Fülle von Informationen zu vermitteln. Hier kommt CompanyGPT ins Spiel. Das leistungsstarke System ermöglicht es Verkäufern, relevante Informationen schnell und präzise abzurufen, in Echtzeit aufzubereiten und wenn gewünscht auch die Wortwahl des Ergebnisses für die persönliche Kommunikation anzupassen. Mit CompanyGPT können Verkäufer z. B. auch komplexe Angebote verständlich und überzeugend kommunizieren, um potenzielle Kunden zu begeistern und zum Abschluss zu führen.



Die NBD Group und Peter Huber, ein angesehener Branchenexperte mit langjähriger Erfahrung im Vertrieb, sind stolz darauf, Teil dieser wegweisenden Partnerschaft zu sein. Peter Huber wird als Bindeglied zwischen der NBD Group und 506.ai fungieren, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Kunden bestmöglich erfüllt werden. Seine Expertise und sein Engagement für exzellenten Kundenservice werden einen unschätzbaren Beitrag zum Erfolg von CompanyGPT leisten.



Die herausragende Expertise von Peter Huber und der NBD in der digitalen Transformation des Vertriebs ist die perfekte Ergänzung zu unserem tiefen technologischen Verständnis von KI-Anwendungen. Mit dieser Expertise wird es der NBD und unserem CompanyGPT gelingen, jeden Vertriebsbereich schnell und nachhaltig für die Zukunft auszurichten.

Gerhard Kürner, CEO 506



Die Implementierung von CompanyGPT erfordert einen ganzheitlichen Ansatz. NBD und 506.ai unterstützen Unternehmen bei jedem Schritt des Implementierungsprozesses, von der Integration in bestehende Systeme bis hin zur Schulung der Vertriebsmitarbeiter. Durch die enge Zusammenarbeit beider Unternehmen wird sichergestellt, dass Unternehmen das volle Potenzial von CompanyGPT ausschöpfen können und die Vorteile der KI im Vertrieb maximal nutzen.



NBD und 506.ai sind begeistert von der neuen Partnerschaft und dem Potenzial, das sich durch die Kombination ihrer Kräfte ergibt. Gemeinsam werden sie Unternehmen dabei unterstützen, den Umsatz zu steigern, Kundenbeziehungen zu stärken und im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein. Weitere Informationen über die Partnerschaft und CompanyGPT finden Sie auf der Website von NBD unter www.nbd.at.



Über die NBD Group (www.nbd.at):



Die NBD Group ist ein führender Vertriebsexperte und Wegbegleiter im digitalen Wandel. Das Team rund um Peter Huber verkörpert wie ganz wenige die neuen, digitalisierten Arbeits- und Denkweisen im Vertrieb. NBD unterstützt Unternehmen dabei, ihre Vertriebsstrategien zu optimieren und auf neue Technologien und Markttrends zu reagieren. Mit innovativen Lösungen und einer langjährigen Expertise hilft NBD Unternehmen dabei, ihre Vertriebsprozesse zu transformieren und erfolgreich im digitalen Zeitalter zu agieren. Die eigene Plattform www.salesgoesdigital.com ist Anlaufstelle für Verkaufsmitarbeiter im digitalen Wandel, egal ob Verkäufer oder Führungskraft.



Über 506.ai:



Als Experten für künstliche Intelligenz und Online-Marketing revolutioniert 506 die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Daten nutzen, um mit ihren Kunden zu kommunizieren. Mit der KI-basierten Customer Intelligence Plattform können Unternehmen ihre Kunden erstmals wirklich verstehen und sie mit den richtigen Themen zum richtigen Zeitpunkt ansprechen, um ihren Geschäftserfolg zu steigern.

Rückfragen & Kontakt:

Gerhard Kürner CEO 506.ai

Mobil: +43 650 4466777

E-Mail: gerhard @ 506.ai

506 Data & Performance GmbH