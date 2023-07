Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 13. Juli 2023. Von PETER NINDLER. "So wird die Schiene zum Leichtgewicht".

Innsbruck (OTS) - Die Erhöhung des Tonnagelimits für elektrobetriebe Lkw soll ein Anreiz zum Umrüsten sein. Doch mit 44 Tonnen werden alle Bemühungen zur Verlagerung auf die Schiene konterkariert. Und auch der Bau des Brennerbasistunnels.

Was in vielen EU-Staaten als ökologischer Fortschritt bejubelt wird, entpuppt sich am Brenner als „Greenwashing“. Dass emissionsfrei betriebene Lkw künftig EU-weit mit 44 statt 40 Tonnen unterwegs sein dürfen, widerspricht nämlich fundamental der ebenfalls angestrebten Verlagerung von der Straße auf die Schiene. Wie sollen nach der Inbetriebnahme des Brennerbasistunnels die angepeilten Gütertransportsteigerungen auf der Brennerachse von 53 bis 95 Prozent gelingen, wenn die Beförderung auf der Straße weiterhin unterstützt wird? Mehr Gewicht und mehr Länge gehen eindeutig zulasten der Wettbewerbsfähigkeit der Bahn. Unabhängig davon, ob Wasserstoff oder ein Elektromotor den Lkw antreibt.

Die EU geht einen Schritt vorwärts und gleichzeitig wieder einen zurück. Allein seit 2010 verringerte sich der Anteil der Schiene auf der Brennerachse von 36 auf 27 Prozent. Eigentlich sollte es umgekehrt sein. Ein neidischer Blick in die Schweiz beweist, dass dies möglich wäre. Die zu begrüßende Ökologisierung von Transit- und Fahrzeugflotten wird leider zum grünen Mascherl der Europäischen Union, der Anreiz umzurüsten durch das höhere Tonnage-Limit beflügelt.

Noch lassen sich die Auswirkungen nicht abschätzen, in Wahrheit geht die Tendenz in der europäischen Verkehrspolitik jedoch klar in eine Richtung: schwerer und länger. Natürlich mit dem Argument, das zusätzliche Gewicht eines Batterieantriebs zu kompensieren. Aber nicht nur. Schon jetzt belastet ein vierachsiger Lkw mit 40 Tonnen die Straßen so stark wie insgesamt 60.000 Pkw. Zugleich drohen gewichtsbedingte Mehrkosten auf allen infrastrukturellen Ebenen: Asphalt, Brücken, Pannenbuchten, etc. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) beziffert sie bei 44 Tonnen mit rund 80 Millionen Euro.

In der Transit- und Verkehrspolitik kann und darf die Erzählung nicht geschönt werden. 2,5 Millionen Lkw-Fahrten am Brenner sind einfach zu viel. Für den Bau des Brennerbasistunnels werden 10,5 Milliarden Euro investiert, die Hälfte zahlt Brüssel. Auch Greenwashing? Denn mehr Gewicht auf der Straße macht den 55 Kilometer langen Tunnel zum Leichtgewicht im Gütertransport.

Obwohl die Chaos-Angst mit der Sanierung der Lueg-Brücke ab 2025 umgeht: Das Argument von Antitransitkämpfer Fritz Gurgiser stimmt schon. Wenn der Brenner einmal steht, werden die Frächter umdenken und ausweichen. Dann wird erstmals die Transitbelastung zurückgehen. Nicht weil die Verkehrspolitik so ökologisch geworden ist, sondern die Kraft des Faktischen die allmächtige Transportlobby in Europa einholt.





