Vienna Awards for Fashion & Lifestyle 2023

"Womanhood: a Journey to Empowerment"

Wien (OTS) - Am 18. Oktober 2023 gehen die Vienna Awards for Fashion & Lifestyle in die 13. Runde und verwandeln Wien ein Mal mehr zu einem Hotspot für Mode, Kunst und Kultur.

Im Zuge eines grandiosen Fotoshootings im spätklassizistisch-historistischen Ambiente der Wiener Kunstinstitution REAKTOR, heißen die Organisatoren der Modegala nun die bezaubernde Weltfrau Paulina Porizkova, in der Vienna Awards-Familie willkommen.

Erst durch international bekannte und in der Branche etablierte Markenbotschafter, gelingt es Events mit Weltformat wie den Vienna Awards, die Aufmerksamkeit auf relevante Sujets unserer Zeit zu lenken. Supermodel und Schauspielerin Paulina Porizkova verkörpert die Botschaft der diesjährigen Gala wie keine andere Persönlichkeit des öffentlichen Lebens.

1984 gelang Paulina der Durchbruch, als sie das Cover der Sports Illustrated-Badeanzug-Ausgabe zierte und sofort zu einem der gefragtesten Models ihrer Zeit wurde. Mit ihren markanten Gesichtszügen, ihrem strahlenden Lächeln und ihrer statuarischen Figur wurde sie zur Liebling renommierter Modedesigner und Fotografen weltweit. Ihr Erfolg reichte über die Modewelt hinaus, denn sie wechselte zur Schauspielerei und trat in mehreren Filmen und Fernsehshows auf. Im Laufe ihrer Karriere war Paulina für ihr Engagement für die Aufrechterhaltung eines gesunden Körperbildes und die Förderung der Selbstakzeptanz bekannt. Sie setzt sich für ein positives Körperbild ein und spricht offen über den Druck und die Herausforderungen, denen Models in der Modebranche ausgesetzt sind.

Unter dem Motto „Womanhood: a Journey to Empowerment“ wird die Lebenskünstlerin, durch den vielseitigen Wiener Mode- und Lifestyle-Fotografen Patrick Domingo, kraftvoll und herzergreifend zugleich in Szene gesetzt. Das Motto der diesjährigen Vienna Awards soll eine Ode an alle Frauen sein, die ihre Femininität und natürliche Noblesse als großartiges Geschenk anerkennen und das Leben, trotz Widrigkeiten zu genießen verstehen. PR-Director der Veranstalter-Agentur Glam Communications, Marjan Firouz zur Zusammenarbeit mit Paulina Porizkova: „Paulina Porizkova verkörpert zu 100% das Gesicht unserer Veranstaltung, das Gesicht von Frauen im 21. Jahrhundert, das Gesicht aller, die immer wieder aufstehen und dem Leben trotz der vielen Herausforderungen nicht den Kampf ansagen, sondern ihm viel mehr ihre Liebe gestehen!“

MODERATION 2023: Die Vienna Awards for Fashion & Lifestyle, eines der bedeutendsten Events in der Mode- und Lifestyle-Branche, freuen sich, die Jungmutter Viviane Geppert als Moderatorin für die diesjährige Gala bekannt zu geben. Die Veranstaltung, die am 18. Oktober 2023 im prunkvollen Zeremoniensaal der Wiener Hofburg stattfinden wird, verspricht ein glanzvolles Spektakel zu werden, bei dem die Kreativität und Exzellenz der Mode- und Lifestyle-Welt gefeiert werden. www.viennaawards.at

BILDER-DOWNLOAD Fotos der Kampagne + Making-of + Video + Moderation & Credits





Rückfragen & Kontakt:

marjan.firouz @ glam-communications.eu