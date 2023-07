Zusätzliche MINT-Studienplätze für IMC Krems

Zukunftsträchtige Ausbildungsmöglichkeiten werden im Fachhochschulausbau 2023/24 gefördert, um die Wirtschaft zu stärken. Das IMC Krems erhält zusätzlich 70 Studienplätze.

Wenn wir die Zukunft mitgestalten wollen, brauchen wir gut ausgebildete, qualifizierte Fachkräfte, wie sie besonders die Fachhochschulen mit ihrer arbeitsmarktorientierten und praxisbezogenen Ausbildung auf Hochschulniveau hervorbringen Bildungsminister Martin Polaschek 1/2

Gerade Absolventinnen und Absolventen in Science & Technology – dazu gehören am IMC Krems die Studiengänge Informatics, Medical and Pharmaceutical Biotechnology und Applied Chemistry – stoßen auf großes Echo in der Wirtschaft. Studierende in diesen Fachrichtungen haben Top-Karrierechancen und werden stark nachgefragt. Die Ausweitung der Studienplätze stärkt den Ausbildungs-, aber vor allem auch den Wirtschaftsstandort Österreich IMC Krems Geschäftsführer Udo Brändle 2/2

Krems (OTS) - Am IMC Krems stehen ab Herbst 2023 zusätzlich 30 Plätze für das Bachelor-Studium Informatics, 20 für das Bachelor- und 20 für das Master-Studium Medical and Pharmaceutical Biotechnology zur Verfügung. Damit wird das Department Science & Technology, das auch das Studienprogramm Applied Chemistry bietet, weiter gestärkt. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Das Bundesministerium unterstützt mit 350 zusätzlichen Studienplätzen an ausgewählten Fachhochschulen besonders innovative, nachgefragte Studiengänge in MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik). So sollen die Themenbereiche Digitalisierung, Biotechnologie und Nachhaltigkeit, die auch am IMC Krems Schwerpunkte darstellen, weiter ausgebaut werden, um rasch und zielgerichtet genau jene qualifizierten Absolventinnen und Absolventen hervorzubringen, die für die Gestaltung der digitalen und ökologischen Transformation dringend benötigt werden. „ Wenn wir die Zukunft mitgestalten wollen, brauchen wir gut ausgebildete, qualifizierte Fachkräfte, wie sie besonders die Fachhochschulen mit ihrer arbeitsmarktorientierten und praxisbezogenen Ausbildung auf Hochschulniveau hervorbringen “, betonte Minister Martin Polaschek.

Informatik für viele Lebensbereiche

Seit Herbst 2019 bietet das IMC Krems den englischsprachigen Bachelor-Studiengang Informatics an. Das Studium bildet Expertinnen und Experten aus, die zukünftige Lebens- und Arbeitsbereiche auf kreative Art und Weise mitgestalten. Kaum ein anderes Fach nimmt in derart hohem Tempo laufend an Bedeutung zu – Stichwort Künstliche Intelligenz – und bedarf entsprechend hochwertiger, zeitgemäßer Ausbildung, um den aktuellen Herausforderungen zu begegnen. Der Unterricht in Englisch ermöglicht den Studierenden außerdem, sich auch auf internationalem Parkett zu bewähren. Ob in der Softwareentwicklung, der informationsgestützten Entscheidungsfindung oder dem IT-Consulting, Informatik-Absolventinnen und -Absolventen finden ein breites Betätigungsfeld, sind national und international nachgefragt und zukunftsfit.

Biotechnologie mit großem Zukunftspotenzial

Auch der Studiengang Medical and Pharmaceutical Biotechnology wird in englischer Sprache geführt. Die Biotechnologie gilt als einer der am schnellsten wachsenden Forschungsbereiche der Welt. Das Bachelor-Studium ist interdisziplinär ausgerichtet, mit hohem Praxisfaktor, und umfasst medizinische und pharmazeutische Aspekte ebenso wie Qualitätsmanagement und wirtschaftliche Grundlagen. Spezialisierungen in „Production of Therapeutic Proteins“ und „Drug Development Management“ greifen topaktuelle Fragen auf. Gemeinsam mit der finnischen University of Applied Sciences in Turku wird ein Dual Degree angeboten.

Das Master-Studium vertieft die Methoden- und Problemlösungskompetenz, um mittels moderner und interdisziplinärer Methoden für die Herausforderungen bei der Entwicklung und Produktion von innovativen Therapeutika gerüstet zu sein. Als Spezialisierungen stehen „Bioprocess Engineering“ und „Advanced Therapeutics Development“ zur Auswahl – ein Research Semester vermittelt Hands-on Praxiswissen. Das Master-Programm kann ebenfalls als Dual Degree mit der schwedischen Linköping University absolviert werden. Heimische und internationale Arbeitgeberinnen und Arbeiten schätzen nicht zuletzt die besonders breite Ausrichtung des Studienprogramms.

„ Gerade Absolventinnen und Absolventen in Science & Technology – dazu gehören am IMC Krems die Studiengänge Informatics, Medical and Pharmaceutical Biotechnology und Applied Chemistry – stoßen auf großes Echo in der Wirtschaft. Studierende in diesen Fachrichtungen haben Top-Karrierechancen und werden stark nachgefragt. Die Ausweitung der Studienplätze stärkt den Ausbildungs-, aber vor allem auch den Wirtschaftsstandort Österreich “, so IMC Krems Geschäftsführer Udo Brändle.

Rückfragen & Kontakt:

IMC Krems

Michaela Sabathiel

Leitung Marketing & Öffentlichkeitsarbeit

T: +43 (0)2732 802

marketing @ fh-krems.ac.at

www.imc.ac.at