FPÖ – Haider: „Annahme des ‚Gesetzes zur Wiederherstellung der Natur‘ im Europaparlament ist großer Fehler!“

„Kommission soll ganzen Entwurf vor Verhandlungen mit dem Rat zurückziehen“

Wien (OTS) - „Es ist ein schwarzer Tag für Europa und seine Bürger“, stellte heute der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider angesichts der Annahme des „Gesetzes zur Wiederherstellung der Natur“ fest. „Das ist ein schwerer Schlag gegen die Ernährungssicherheit und die Agrarwirtschaft in Europa“, so Haider.

Die im Gesetz vorgesehene Reduktion der landwirtschaftlichen Flächen um zwanzig Prozent stelle nicht nur eine kalte Enteignung der Bauern dar, sondern gefährde auch die Ernährungssicherheit Europas und sei zudem für viele Abnehmer europäischer Agrargüter hochproblematisch. „Europa würde vom Lebensmittelexporteur zum Importeur“, warnte Haider.

„Jetzt liegt es am Rat, dieses durch viele Änderungsanträge unadministrierbar gewordene Gesetz zu stoppen. Noch besser wäre es, wenn die Kommission den ganzen Entwurf zurückziehen würde“, erinnerte Haider an die einstimmige Stellungnahme der österreichischen Landeshauptleutekonferenz, die die schwarz-grüne Bundesregierung aufforderte, diesem Gesetz im Rat nicht zuzustimmen. „Ich fordere daher die Bundesregierung auf, im Rat im Sinne der Versorgungssicherheit gegen dieses Gesetz zu stimmen“, so Haider.

