SPÖ-Sidl: Sieg für die Natur über den Populismus

EU-Parlament stimmt für Gesetz zur Wiederherstellung der Natur

Wien (OTS/SK) - Heute hat das EU-Parlament in einer historischen Abstimmung für die EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur gestimmt. Jetzt können die Trilog-Verhandlungen beginnen. SPÖ-EU-Abgeordneter Günther Sidl kommentiert: „Die heutige Abstimmung war eine echte Zitterpartie, aber jetzt können wir endlich erleichtert aufatmen. Der errungene Sieg ist ein echter Sieg für die Natur und unsere Zukunft. Heute ging es um weit mehr als nur ein einziges Gesetz: Das Renaturierungsgesetz wurde von der Europäischen Volkspartei in Geiselhaft genommen und stand stellvertretend für den Versuch der Aufkündigung des gesamten ,Green Deal‘. Dabei ging es schon lange nicht mehr um Inhalte, sondern um reine Wahlkampfstrategie auf Kosten unserer Umwelt.“ ****

Sidl ergänzt: „Die Einigung kommt keine Sekunde zu früh: In der EU sind bereits über 80 Prozent der Naturräume in schlechtem Zustand und Artenvielfalt und Biodiversität nehmen rapide ab. Das Artensterben und der Verlust von Naturräumen sind eine existenzielle Bedrohung und sie hängen direkt mit der Klimakrise zusammen. Gleichzeitig brauchen wir eine intakte Natur so dringend, um die Auswirkungen der Klimakrise abzufedern. Heute haben wir ein wichtiges Zeichen gesetzt, dass wir mehr Lebensräume wieder in ihren natürlichen Zustand zurückbringen wollen. Damit sichern wir auch die Zukunft von kleinen Landwirtschaftsbetrieben.“ (Schluss) bj

Rückfragen & Kontakt:

Lena Rank

Pressesprecherin der SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament

+32 472397210

lena.rank @ europarl.europa.eu