Sturm hat viele Vögel aus Nestern geweht - Schwere Schäden auch bei Pfotenhilfe

PFOTENHILFE-Aufruf: Eigenes Grundstück kontrollieren und bei Spaziergängen erhöhte Aufmerksamkeit auf Wildtiere in Not

Lochen/Flachgau/Innviertel (OTS) - Der Sturm hat offenbar vergangene Nacht zahlreiche Vögel aus ihren Nestern geweht und auch am Tierschutzhof PFOTENHILFE schwere Schäden verursacht. Heute Vormittag sind bereits sieben hilflose Falkenküken aus zwei abgestürzten Nestern zum Tierschutzhof in der Grenzregion OÖ/Salzburg gebracht worden, wo sie jetzt versorgt werden. Aber auch am über fünf Hektar großen Gelände der PFOTENHILFE hat der Sturm eine Spur der Verwüstung hinterlassen: Mehrere teils große Bäume sind entwurzelt, gebrochen oder schwer beschädigt.

PFOTENHILFE-Chefin Johanna Stadler appelliert an Gartenbesitzer, ihre Grundstücke zu kontrollieren, aber auch bei Spaziergängen verstärkt auf Tiere in Not zu achten: "Wir waren schockiert, als wir in den frühen Morgenstunden einen ersten Kontrollgang auf unserem Tierschutzhof gemacht und das Ausmaß der Schäden gesehen haben. Durch die umgefallenen Bäume sind leider auch mehrere Zäune beschädigt worden. Doch viel schlimmer ist, dass zahlreiche Tiere durch das Unwetter in Not geraten sein dürften", ist Stadler besorgt. " Die Gefahr für Mensch und Tier ist derzeit sehr hoch und für heute Nachmittag haben sich bereits die nächsten Gewitter angekündigt!"

Am Tierschutzhof PFOTENHILFE wird derzeit auch ein Eichhörnchenwaisenkind sowie dutzende verwaiste Singvögel, Feldhasen, Katzenbabys, Fledermäuse und viele andere versorgt.



Fotos der Falkenküken und Sturmschäden auf Anfrage.

