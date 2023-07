FPÖ-Kunasek: „LH Drexler agiert als sei ihm ‚Papp ins Hirn gestiegen‘!“

Steirischer Regierungschef propagiert in Standard-Interview neuerlich schwarz-rote Koalition auf Bundesebene; FPÖ weist irrlichternden steirischen Landeshauptmann in die Schranken.

Graz (OTS) - Zum wiederholten Male erklärt der noch amtierende Landeshauptmann Christopher Drexler, dass er der Bundes-ÖVP eine Koalition mit der SPÖ – ähnlich wie die Konstellation in der Steiermark – empfehlen würde. Ein Kanzler Herbert Kickl sei für den schwarzen Regierungschef aus der Grünen Mark laut aktuellen Aussagen „undenkbar“. „Die schwarz-rote Koalition in der Steiermark muss ein abschreckendes Beispiel und kein Vorbild für die Bundespolitik sein. 500 Asylunterkünfte, eine andauernde Gesundheitskrise und keinerlei politische Akzente in den Bereichen der Familienpolitik sprechen jedenfalls gegen eine derartige Konstellation. Das Thema Teuerung und die Auswirkungen auf den Mittelstand wurden von der steirischen Landesregierung ebenfalls völlig ignoriert. Das ständige Hinweisen von Christopher Drexler darauf, dass diese Art der Zusammenarbeit auch für die Bundespolitik gut wäre, ist entbehrlich und absolut unnötig. Wenn Drexler meint, ein Kanzler Kickl sei für ihn ‚undenkbar‘, dann kann man ein legendäres Zitat des verstorbenen Altbürgermeisters Alexander Götz bemühen: Landeshauptmann Drexler agiert als sei ihm ‚Papp ins Hirn gestiegen‘. Wir steirische Freiheitliche werden alles tun, damit Herbert Kickl als Volkskanzler eine Politik für die heimische Bevölkerung sicherstellen kann und gleichzeitig hart daran arbeiten, dass eine schwarz-rote Koalition in der Steiermark kommendes Jahr nicht mehr möglich ist“, so FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek.

Link zum Interview: https://www.derstandard.at/story/3000000178482/wohin-steuert-die-oevp-unter-karl-nehammer

