Neue Ausstellungen und aktuelle Vermittlungsprogramme

Von „Let’s LARP!“ im Kunstraum NOE bis „Intermediate“ in Krems

St.Pölten (OTS) - Unter dem Motto „Let's LARP!“ lädt der Kunstraum NOE im Palais Niederösterreich in Wien morgen, Donnerstag, 13. Juli, von 14.30 bis 17 Uhr Kinder ab acht Jahren auf einen Trip in das Rollenspieluniversum im Rahmen der aktuellen Ausstellung „T(())mb“:

LARPs – kurz für Life Action Role Plays – sind Mischformen aus Gesellschaftsspiel und Improvisationstheater, bei denen die Mitspielenden selbst entscheiden können, wohin die Reise geht. Nähere Informationen und Anmeldungen beim Kunstraum NOE unter 01/9042111, e-mail office @ kunstraum.net und www.kunstraum.net.

Am Freitag, 14. Juli, führt Kurator Andreas Hoffer ab 17 Uhr in der Dominikanerkirche Krems durch die neue Ausstellung „Damir Očko. Bird’s milk and other spirits“, erzählt Wissenswertes über den traumartigen Film „The Dawn Chorus“ und erklärt, was es mit den besonderen Cocktailskulpturen des queeren Künstlers Damir Očko auf sich hat. Am Samstag, 15. Juli, geht es dann im Atelier der Kunstmeile Krems mit Lupe, Mikrolinsen und Leuchttisch auf Entdeckungsreise, wenn Kinder und Familien zwischen 14 und 17 Uhr Pflanzen, Insekten und vieles mehr im Detail betrachten können. Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Kunstmeile Krems unter 02732/908010, e-mail office @ kunstmeile.at und www.kunstmeile.at.

Am Samstag, 15., und Sonntag, 16. Juli, lässt das „Urban Art Festival“ 2023 der Kunstinitiative Amstetten und der AVB Kultur & Freizeit GmbH die Innenstadt Amstettens als urbanen Raum erstrahlen. Dabei wird live Straßenmalerei, 3D-Straßenmalerei, Graffiti, Wandmalerei und Streetmusic von über 40 nationalen und internationalen Kunstschaffenden geboten. Nähere Informationen unter 0664/73551870 und www.urban-art.at.

Im Museum Gugging steht am Sonntag, 16. Juli, ab 14 Uhr die dialogorientierte öffentliche Führung „gugging erleben.!“ auf dem Programm. Nähere Informationen unter 02243/87087, e-mail museum @ museumgugging.at und www.museumgugging.at.

Schließlich läuft noch bis Samstag, 5. August, und dann wieder von Mittwoch, 6., bis Samstag, 23. September, in der Galerie Stadtpark in Krems die Ausstellung „Intermediate“, in der Doris Piwonka ein Gefüge großformatiger, abstrakt-reduzierter Bilder zeigt. Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Samstag von 10.30 bis 17 Uhr; nähere Informationen bei der Galerie Stadtpark Krems unter 02732/84705, e-mail office @ galeriestadtpark.at und www.galeriestadtpark.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse