22. Bezirk: Fälbl, Lang und Prager gastieren im Donaupark

Wien (OTS/RK) - Nach der Premiere in der Vorwoche geht das Programm auf der „Bühne Donaupark“ (22., Arbeiterstrandbadstraße 122, in der Nähe vom Irissee) weiter: Am Freitag, 14. Juli, präsentiert der Kabarettist und Mime Christoph Fälbl eine erheiternde „Best-Of-Show“ mit dem Titel „Fälbl’s Melange“. Start: 19.30 Uhr. Wer schwungvolle Rock’n Roll-Rhythmen schätzt, darf sich das Konzert von Andy Lee Lang am Samstag, 15. Juli, ab 19.30 Uhr, auf keinen Fall entgehen lassen. Mit seiner Band widmet sich der Sänger und Pianist getreu der Devise „You’re Never Too Old To Rock’n Roll“ einstmaligen Hits von Stars wie Carl Perkins, Roy Orbison, Ricky Nelson und Gene Vincent. Beschwingte und anrührende Melodien aus der Wienerstadt erklingen am Sonntag, 16. Juli, ab 18.00 Uhr, im Donaupark, wenn die Sängerin Christl Prager (bestens bekannt als „Königin des Wienerliedes“) sowie das Schrammel-Trio „Die Neuen“ auftreten. Moderationen und Mundart-Verse: Leopold Heider (alias „HPÖ“: Heider Poldi Österreich). An allen Tagen ist der Eintritt gratis. Auskunft: Telefon 0664/88 22 67 10 („Hotline“). Infos im Internet: www.buehnedonaupark.at.

Für Kinder öffnet die beliebte Animateurin Klara Kundu am Samstag, 15. Juli, um 16.30 Uhr, ihre Schmink-Station. Mit phantasievollen und farbenfrohen Bemalungen ist zu rechnen. Gern verwirklicht die Könnerin die Ideen der Kleinen. Das Vergnügen ist kostenlos. Noch bis Sonntag, 27. August, dauert die Sommer-Saison 2023 der „Bühne Donaupark“. Der Bezirk und einige andere Partner unterstützen das Projekt des „Kulturvereins Donaustadt“. Fragen wegen der nächsten Veranstaltungen beantwortet der ehrenamtlich agierende Präsident, Herbert Sobotka, gerne via E-Mail: office@kv22.at.

