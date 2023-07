ORF-III-Wochenhighlights: „Klassik am Eifelturm“ und „Muhammad Ali – Der Jahrhundertboxer“

Von 17. bis 23. Juli 2023

Wien (OTS) - Theresa Kulovits in „30 unter 30“

Das Branchenmagazin „Österreichs Journalist:in“ veröffentlicht jährlich eine Liste mit den vielversprechendsten Nachwuchsjournalistinnen und Nachwuchsjournalisten unter 30 Jahren. Nachdem ORF III bereits vergangenes Jahr mit Anna Stahleder (ORF III Information) in den „30 unter 30“ vertreten war, darf sich heuer Theresa Kulovits, ebenfalls aus dem Info-Team, über die Auszeichnung freuen. Neben ihrer Tätigkeit als Redakteurin im Aktuellen Dienst bei ORF III moderiert sie die werktäglichen Nachrichten-Strecken „ORF III AKTUELL“ und „ORF III AKTUELL am Abend“.

„ORF-III-Sommer-Montag“ mit Klaus Eckel und „Alltagsgeschichten“

Am Montag, dem 17. Juli, startet ORF III mit Klaus Eckels „Die besten Momente“ (20.15 Uhr) humorvoll in den Abend. Danach unterhalten drei Folgen der „Alltagsgeschichten“ von Elizabeth T. Spira: „Beim Heurigen“ (21.05 Uhr), „Treffpunkt U-Bahn“ (21.55 Uhr) und „An der Haltestelle“ (22.45 Uhr).

Literaturverfilmungen zum Mitfiebern

Der ORF-Krimisommer präsentiert am Dienstag, dem 18. Juli, Agatha Christies Literaturverfilmungen „Die 70er – Mord nach Maß“ (20.15 Uhr) sowie „Die 70er – Die Dunkelkammer“ (21.50 Uhr) aus der Reihe „Mörderische Spiele“. Auch der Donnerstag, 20. Juli, hält mit Edgar Wallaces „Der Fälscher von London“ (20.15 Uhr) sowie „Die seltsame Gräfin“ (21.50 Uhr) Krimispannung bereit.

„Kultur Heute Spezial“ sowie Doku-Highlights in „Heimat Österreich“, „Landleben“, „Land der Berge“ und „zeit.geschichte“

ORF III präsentiert am Mittwoch, dem 19. Juli, im Vorabend in einem „Kultur Heute Spezial“ (19.45 Uhr) die Highlights von der Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2023, bei denen mit Verdis „Ernani“ am Eröffnungsabend bereits die erste Opernpremiere auf dem Programm steht. Anschließend beleuchtet „Heimat Österreich“ das „Leben im Zirbenland“ (20.15 Uhr) und danach führt „Landleben“ „Durchs Paltental“ (21.05 Uhr). Den Abend beschließt „Land der Berge“ mit den Dokumentationen „Rund um den Traunstein im Salzkammergut“ (21.55 Uhr) und „Sinfonie der Alpenseen“ (22.45 Uhr). Am Samstag, dem 22. Juli, zeigt ORF III die ersten zwei Teile des neuen Vierteilers „Muhammad Ali – Der Jahrhundertboxer“ (20.15 Uhr und 22.20 Uhr). Am Sonntag, dem 23. Juli, folgen die letzten beiden Filme der Reihe (22.00 Uhr und 0.05 Uhr).

„Klassik am Eiffelturm“ in „Erlebnis Bühne“

Am Sonntag, dem 23. Juli, führt ORF III die Zuseherinnen und Zuseher in einer neuen Produktion nach Paris zu „Klassik am Eifelturm“ (20.15 Uhr). Beim Open-Air-Event vor dem Pariser Wahrzeichen treten internationale Stars wie Nadine Sierra, Erwin Schrott und Gautier Capuçon auf. Unter der musikalischen Leitung von Cristian Măcelaru spielt das Orchestre National de France Werke von Berlioz, Verdi, Mozart, Grieg, Rameau, Ravel, Korngold, Bizet und Bernstein.

