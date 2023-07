„Das Bootshaus der alten Dame“: „Am Schauplatz“ über umstrittene Immobiliengeschäfte am Traunsee

Wien (OTS) - Grundstücke am Traunsee sind rar und heiß begehrt. In der Regel werden dafür mehrere Millionen Euro gezahlt. Nicht so im Fall von Gertrude Neuwirth. Bis ins hohe Alter bewirtschaftete sie ihre Pension in Toplage, direkt am See. Mit 83 Jahren entschied sich Frau Neuwirth dazu, ihr Lebenswerk zu verkaufen. Die Hausbank fädelte den Kontakt zu einer lokalen Immobilienfirma ein. Auf gerade einmal 750.000 Euro wurde dann das große Grundstück samt Bootshaus und Seegrund geschätzt. Während ihre Tochter im Urlaub war, unterschrieb die alte Dame alle Kaufverträge. Jetzt hat die Tochter die Immobilienfirma geklagt. Ihre mittlerweile verstorbene Mutter sei zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung schwer dement und daher nicht mehr geschäftsfähig gewesen und hätte die Grundstücke weit unter dem Wert veräußert, so der Vorwurf von Martina Dimas.

Gleich am Ortsanfang von Altmünster am Traunsee ist das sogenannte Fischereck. Die Familien Trawöger und Gaigg betreiben die Fischerei seit mehr als hundert Jahren. Direkt am See besitzen sie mehrere Liegenschaften und Bootshäuser. Christine Mayer-Gaigg war passionierte Fischerin, kinderlos und hatte geringe Schulden bei der Bank. Aus Angst, diese nicht zurückzahlen zu können, verkaufte sie ihr großes Bootshaus und den Seegrund um gerade einmal 324.000 Euro an einen einflussreichen lokalen Unternehmer. Der Unternehmer meint, ein Gutachter hätte den Wert der Liegenschaft unter dem bezahlten Wert der Liegenschaft bewertet. Die Fischerin Monika Trawöger, Alleinerbin der 2021 verstorbenen Christine Mayer-Gaigg, hat den Unternehmer nun geklagt. Sie hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, in dem das Bootshaus und der Seegrund mit zumindest vier Millionen Euro bewertet werden, also dem knapp Zehnfachen der bezahlten Summe.

„Am Schauplatz“-Reporterin Nora Zoglauer war in den vergangenen Monaten rund um den Traunsee unterwegs und zeigt in ihrer aktuellen Reportage „Das Bootshaus der alten Dame“ am Donnerstag, dem 13. Juli 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2, mit welchen Mitteln mittlerweile um die begehrten Immobilien rund um den See gekämpft wird.

