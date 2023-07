ÖGB-Schumann: „EU-Gewaltschutzpaket ohne Vergewaltigung hat diese Bezeichnung nicht verdient"

Auch Österreich muss seine Position ändern und für umfassenden Gewaltschutz plädieren

Wien (OTS) - Die spanische Ratspräsidentschaft hat angekündigt, die Umsetzung der im Vorjahr präsentierten EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt voranzutreiben. Morgen sollen die Verhandlungen zwischen dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat beginnen. Diese Richtlinie hat allerdings einen gravierenden Makel, wenn es nach der Position des Europäischen Rats geht: Die Mitgliedsstaaten haben sich Anfang Juni darauf geeinigt, den Artikel zu Vergewaltigung aus dem Kommissionsvorschlag zu streichen, Österreich hat dieser Einigung zugestimmt. Eine inakzeptable Position, kritisiert Korinna Schumann, Vizepräsidentin und Frauenvorsitzende des ÖGB: „Vergewaltigung zählt zur schlimmsten Gewalt, die Frauen angetan werden kann und soll hier nicht umfasst sein? Dieses Versäumnis muss korrigiert werden.“



Die geplante Richtlinie ist eine einmalige Möglichkeit, Frauen in der gesamten EU vor Gewalt zu schützen. In diesem Sinn ist ein klares Bekenntnis Österreichs, die Vergewaltigung als Straftat wieder in die Richtlinie zu inkludieren, enorm wichtig, appelliert Schumann an die Justizministerin. Es ist inakzeptabel, dass eine Richtlinie zum Gewaltschutz verabschiedet werden könnte, die eine so gravierende Form von Gewalt nicht umfassen soll. „Man kann sich nicht des Eindrucks verwehren, dass Gewaltschutz für unsere Bundesregierung nicht die zentrale Rolle spielt, die notwendig wäre. Nach der bis jetzt verzögerten Ratifizierung des ILO-Abkommens 190, das vor Gewalt am Arbeitsplatz schützt und in vielen anderen Ländern bereits umgesetzt wird, ist diese Zustimmung die nächste krasse Fehlentscheidung. Ein EU-Gewaltschutzpaket ohne Vergewaltigung hat diese Bezeichnung jedenfalls nicht verdient!“



