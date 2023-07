Fonds Soziales Wien – 3.500 Beratungsgespräche „Mitten in Wien“

Mit dem mobilen Beratungsangebot „Mitten in Wien“ informiert der Fonds Soziales Wien (FSW) auch im Sommer Wiener:innen zu Unterstützungsangeboten.

Wien (OTS) - Seit April 2022 macht „Mitten in Wien“ an hoch frequentierten Orten in Wien Halt – bis Freitag noch im Service Treff der Wiener Stadtwerke - Spittelau. Saisonal passend, kommen die Mitarbeiter:innen im Sommer auch in Freibäder und sind von 17.7. bis 21.7. im Ottakringer Bad mit dem mobilen Beratungsangebot vor Ort. Weitere Standorte und Termine gibt es unter https://www.fsw.at/p/mitten-in-wien

„Aktiv auf die Menschen in Wien zugehen und sie genau dort mit kompetenter Beratung abholen, wo sie sind – im Freibad, im Gesundheits- oder im Einkaufszentrum. Genau das machen wir mit der mobilen Beratung „Mitten in Wien“. Die Menschen müssen nicht in die Beratungszentren des Fonds Soziales Wien kommen, um sich zu Pflege und Betreuung und vielen weiteren sozialen Leistungen zu informieren, sondern die Beratung kommt zu ihnen“ , so Sozialstadtrat Peter Hacker bei seinem Besuch des FSW-Beratungsstandes.

Breites Spektrum an sozialen Leistungen

Das Beratungsangebot legt den Schwerpunkt auf Pflege und Betreuung. Auch bei Fragen zu anderen Unterstützungsangeboten des FSW steht das Beratungsteam zur Verfügung.

„Die mobile Beratung ist eine ganz niederschwellige Möglichkeit sich mit den Angeboten des FSW vertraut zu machen. Ganz ohne Termin und direkt vor Ort erhalten Interessierte alle wichtigen Informationen. Unsere Mitarbeitenden konnten seit Projektstart in über 55.000 Beratungsminuten die Menschen in Wien erreichen und informieren“ , so Petra Gottwald, Leiterin des FSW-Kund:innenservice. Zudem ist das FSW-Kund:innentelefon unter 01/24 5 24 täglich, auch an Sonn- und Feiertagen, von 08:00-20:00 Uhr erreichbar.

Über den Fonds Soziales Wien

Der Fonds Soziales Wien sorgt dafür, dass Menschen in Wien die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Das Angebot umfasst Leistungen der Pflege und Betreuung, Behindertenhilfe, Wohnungslosenhilfe, Schuldenberatung sowie Grundversorgung für geflüchtete Menschen. Rund 110.000 Kund:innen pro Jahr unterstützt der FSW gemeinsam mit seinen rund 170 Partnerorganisationen rasch und individuell. Der FSW ist außerdem für den Betrieb der telefonischen Gesundheitsberatung 1450 in Wien verantwortlich.

