GBV Zahl des Monats Juli

17 Länderreporte zur Lage des sozialen Wohnbaus enthält der neue State of Housing Report von Housing Europe.

Wien (OTS) - Der State of Housing Report von Housing Europe, der europäischen Dachorganisation der sozialen Wohnbauträger, wird alle zwei Jahre veröffentlicht. Der heurige Bericht beschäftigt sich mit den Herausforderungen durch Inflation und hohen Baukosten sowie mit dem Umstieg auf erneuerbare Energien. Im zweiten Teil finden sich 17 Länderreporte, die die Lage in den jeweiligen Ländern detailliert zusammenfassen. Mehr dazu auch hier.



Die 182 gemeinnützigen Bauvereinigungen sind Unternehmen, die Wohnungen für breite Kreise der Bevölkerung zur Verfügung stel­len. Sie tun dies nicht in gewinnmaximierender, sondern in gemeinwohlorientierter Weise. Ihre Geschäftstätigkeit ist durch das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) sowie ergänzen­de Verordnungen reguliert. GBVs verwalten derzeit rund 985.000 Wohnungen, davon rd. 653.000 eigene Miet- und Genossenschaftswohnungen.

GBV Newsletter Jetzt bestellen

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen

Dr. Klaus Bichler

Öffentlichkeitsarbeit

01/505 58 24 229

kbichler @ gbv.at

www.gbv.at

https://twitter.com/GBV_aktuell