Resümee: 100 neue Schulfreiräume und Spielplätze in Niederösterreich

LR Teschl-Hofmeister: Kooperation von Gemeinden mit dem Projektteam Spielplatzbüro der NÖ Familienland GmbH fördert familienfreundliche Infrastruktur

St.Pölten (OTS) - Gemeinden und Schulen bei der Konzeption und Umsetzung von Bewegungs- und Begegnungsräumen zu unterstützen, ist Aufgabe des Projektteams Spielplatzbüro der NÖ Familienland GmbH. „Mit der Förderinitiative ,Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung‘ sowie dem laufenden Angebot des gleichnamigen Beratungsprogramms konnten wir in den letzten fünf Jahren insgesamt 100 Projekte zur Schaffung neuer oder Revitalisierung bestehender Bewegungs- und Begegnungsräume umsetzen. Eine Zahl von großer Bedeutung, denn diese Freiräume sind gleichzeitig Lebensräume für unsere Kinder und ein wesentlicher Beitrag für eine familienfreundliche Infrastruktur in unseren Gemeinden“, betont Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Unter Partizipation von Kindern und Erwachsenen sind im Zuge des bislang kostenlosen Beratungsprogramms und der Förderinitiative 100 naturnahe Spielplätze und Schulfreiräume in ganz Niederösterreich entstanden. Unterstützung durch das Projektteam Spielplatzbüro der NÖ Familienland GmbH gab es dabei beginnend bei der Erstbegehung, der Abstimmung des Projektablaufs bis hin zur Kindermitbeteiligung, dem Erstellen einer Gestaltungsskizze, der Pflanzwerkstatt und abschließend der Endabnahme. „Bedürfnisorientierte Bewegungs- und Begegnungsräume sind von großer Bedeutung für ein generationenübergreifendes Zusammenleben. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass wir auch rund 4.000 Kinder in die Planung und Gestaltung ihrer Freiräume miteinbeziehen konnten und wir die Gemeinden in Niederösterreich zur Umsetzung ihrer Projekte in den letzten fünf Jahren mit mehr als 1,5 Millionen Euro unterstützt haben“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Die zehn Siegergemeinden des Wettbewerbs ,10×10=100‘, bei dem Niederösterreichs Gemeinden im letzten Jahr ihre Projektidee zur Gestaltung eines Spielplatzes oder Schulfreiraumes einreichen konnten, sind derzeit schon mitten in der Planungs- bzw. Umsetzungsphase. Die ersten Eröffnungen der neuen Spielplätze und Schulfreiräume sind für diesen Herbst geplant. Im Herbst wird auch mit der Planung neuer Projekte im Rahmen des Beratungsprogramms begonnen. Informationen und das Angebot zum Beratungsprogramm des Projektteams Spielplatzbüro der NÖ Familienland GmbH gibt es unter:

www.noe-familienland.at.

