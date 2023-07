Informieren & Bewusstsein schaffen: Bösartige Erkrankungen des blutbildenden Systems - Pressefrühstück am 29.8.23 in Wien & Online

Wien (OTS) - Anlässlich des Blutkrebs-Awareness-Monats September lädt der Verein Leben mit Krebs am 29.8.23 zum Pressefrühstück. Teilnahme vor Ort oder online per Livestream möglich.



Leukämien, Lymphome, Multiples Myelom und myeloproliferative Erkrankungen– insgesamt gibt es 137 unterschiedliche Arten onkologische Erkrankungen des blutbildenden Systems. Diese können das Blut, die Plasmazellen im Knochenmark oder das lymphatische System betreffen. Jährlich erkranken mehr als 1.000 Österreicher:innen an Leukämie, die meisten davon an chronisch lymphatischer Leukämie (CLL), und etwa 500 an Knochenmarkkrebs (Multiples Myelom). Mit beiden Blutkrebsformen sind v.a. Menschen in fortgeschrittenem Alter konfrontiert.

Erfolgreiche Forschung und innovative Therapien bieten den Patient:innen neue Hoffnung in Bezug auf einer Verlängerung ihres Lebens bei guter Lebensqualität bis hin zur Heilung.

Wann: Dienstag, 29. August 2023, 10.00 Uhr

Wo: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien oder Online per Livestream

Auf dem Podium:

Univ.-Prof.in Dr.in Gabriela Kornek, Ärztliche Direktorin des AKH Wien, Präsidentin des Vereins „Leben mit Krebs“: "Bewusstsein schaffen und informieren - der Verein Leben mit Krebs lädt im Awareness-Monat Blutkrebs zum Vortragsabend für Patienten und Angehörige"

Priv.-Doz. Dr. Niklas Zojer, Klinik Ottakring, Leitender Oberarzt der hämatologisch-onkologische Ambulanz: "Multiples Myelom: Wenn der Krebs in den Knochen steckt"

Priv.-Doz. Dr. Daniel Heintel, Klinik Ottakring, 1. Medizinisch Abteilung, Zentrum für Onkologie und Hämatologie: "Chronisch lymphatische Leukämie (CLL) – ein Überblick über die neuesten Therapien“

Prim. Dr. Thamer Sliwa, Leiter der Abt. für Innere Medizin und Hämato-Onkologie im Krankenhaus Leoben: "Myeloproliferative Erkrankungen inklusive CML– ein Überblick über die neuesten Therapien“

Weitere Infos: http://www.leben-mit-krebs.at

Info und Akkreditierung:

Anmeldung unter anmeldung @ hennrich-pr.at oder hier per Online-Formular.

Gerne können Sie das Pressefrühstück auch online verfolgen und anschließend Ihre Fragen im Chat stellen. Die Zusendung des Livestream-Links erfolgt nach Anmeldung.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne auch telefonisch zur Verfügung: Tel. 01/879 99 07





