Digitales Lernen als neue Zutat bei der DoN group

Das größte privat geführte österreichische Gastro- und Cateringunternehmen von Josef Donhauser setzt auf wîse up als digitale Aus- und Weiterbildungsplattform.

Wien (OTS) - Mit der DoN Academy und dem Partner wîse up verankert DoN digitales und selbstbestimmtes Lernen in der Unternehmenskultur.

Weiterbildungsoffensive für das Personal der Zukunft

Der Fachkräftemangel fordert Österreichs Unternehmen vor allem in der Gastronomie massiv. Ohne qualifiziertes Personal können sich Betriebe nicht erfolgreich entwickeln. Fachkräfte halten zu können und ihnen bestmögliche Entwicklungschancen zu bieten, erfordert innovative Impulse. Die DoN group investiert daher intensiv in ihre Mitarbeiter:innen.

Aus diesem Grund bietet die DoN group maßgeschneiderte Inhouse E-Learnings, Workshops und Blended Learning Formate in der eigenen DoN Academy, bei der auch auf unterschiedliche Sprachniveaus und Ausbildungsschwerpunkte eingegangen wird. Bei der Weiterbildung von Führungskräften setzt die DoN group besonders auf wîse up. Die Plattform bietet ein vielfältiges Angebot an Kursen zu Themen wie Leadership, Kommunikation oder Betriebswirtschaft und bereitet damit den Weg, zukunftsorientiertes Lernen und persönliche Weiterentwicklung noch stärker in die Unternehmenskultur zu integrieren. wîse up-Lizenzen werden an Führungskräfte und besonders engagierte Mitarbeiter:innen vergeben.

Turbo für innerbetriebliche Weiterbildung

Mit wîse up stärkt die DoN group nicht nur den Wissenserwerb und die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter:innen, sondern fördert auch die Eigenverantwortung und das Engagement des gesamten Teams. Mit der digitalen Aus- und Weiterbildungsplattform der Wirtschaftskammern Österreichs bietet die DoN group ihren Mitarbeiter:innen eine breite Palette an betriebsinternen Lerninhalten und ermöglicht zusätzlich Zugriff auf über 20.000 deutschsprachige Onlinekurse namhafter Bildungsanbieter.

wîse up macht jeden Arbeitsplatz zum digitalen Schulungsraum

Die Mitarbeiter:innen der DoN group arbeiten in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern und an verschiedenen Standorten mit individuellen Arbeitszeiten. Das Angebot von wîse up ist an allen Arbeitsplätzen verfügbar, im Büro genauso wie in den Restaurants und Cafés, in den Fernverkehrszügen der ÖBB oder den Lounges am Flughafen. Darin spiegelt sich auch die besondere Stärke von wîse up wider. „ Die Mitarbeiter:innen haben die Möglichkeit, flexibel zu lernen und ihre Weiterbildung ihrem individuellen Zeitplan anzupassen “, bringt es Geschäftsführer René Mähr auf den Punkt.

„ Die DoN group nutzt wîse up, um Weiterbildung im Unternehmen auf ein neues Level zu heben, um Mitarbeiter:innen zukunftsfit zu machen und damit ihre unternehmerischen Herausforderungen noch besser meistern zu können. So kann DoN seine Vorreiterrolle in Gastronomie und Catering durch eine wichtige Facette des Employer-Brandings sichern “, betont Josef Donhauser.

Links: www.wise-up.at , www.don.at



