Beinahe überfahren: Frau rettet Kätzchen von der Straße

PFOTENHILFE bittet um Hinweise zum Halter

Lochen (OTS) - Großes Glück im Unglück hatte gestern Früh ein herumirrendes Kätzchen in Lochen am See. Eine beherzte Frau aus Straßwalchen rettete das circa acht Wochen alte Baby von der Straße, nachdem es auf Höhe des Eurospar-Marktes fast überfahren worden wäre. Es lief auch der Finderin vor das Auto. Kurzerhand packte diese das Fundkätzchen ein und brachte es zum nahegelegenen Tierschutzhof PFOTENHILFE.

Dort hat man sich dem armen Tier sofort angenommen und es versorgt. Der kleine Bub wirkt vernachlässigt, ist kränklich und leidet unter einem stark verklebten Auge.

Wer kennt das Kätzchen?

Die PFOTENHILFE ist für Hinweise dankbar, wem das schwarze Katzenbaby gehören könnte. Es ist davon auszugehen, dass dort noch andere kranke Katzenkinder sind. Darüber hinaus muss die Mutter gesetzeskonform kastriert werden, damit weiteres Leid verhindert wird.

Foto auf Anfrage (Credit: PFOTENHILFE).

Rückfragen & Kontakt:

Barbara Ebner Bakk. Komm.

Tierschutzhof PFOTENHILFE

Gutferding 11, 5221 Lochen am See

+43|664|848 55 85

barbara.ebner @ pfotenhilfe.at

www.pfotenhilfe.at

Spenderservice: +43|664|848 55 71

Tieranfragen: +43|664|541 50 79