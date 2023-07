VP-Mahrer/Sverak: Mit Sicherheit in gute Zeiten - Kanzler-Sommertour beim Wiener Donaukanal

Auftakt für Sommerprogramm – Zuversicht und konsequente Politik: Für ein besseres Wien

Wien (OTS) - "Gemeinsam mit Bundeskanzler Karl Nehammer haben wir beim Donaukanal den Startschuss für unsere politische Arbeit über den Sommer gesetzt: Die Volkspartei ist gemeinsam mit Bundeskanzler Nehammer dort, wo die Menschen sind. Mit zahlreichen Hausbesuchen, Gesprächsständen direkt in den Stadtvierteln und Veranstaltungen in den Bezirken bleiben wir mit den Wienerinnen und Wienern im Gespräch“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.



Die Wiener Volkspartei wird über den Sommer die Menschen in Wien einladen, im Rahmen der Initiative 'Für ein besseres Wien' ein Zeichen für ein leistbares, faires und sicheres Wien zu setzen. „Wir werden im Sommer auch wieder Video-Lokalaugenscheine durchführen, um die echten Sorgen der Menschen in Wien zu benennen. Wir schauen hin. Die Wiener SPÖ und die neos schauen weg“, so Peter Sverak, Landesgeschäftsführer der Wiener Volkspartei.



In Wien gibt es vieles, das die Menschen auch in der Urlaubszeit beschäftigt: „Vom Integrationsversagen über die Probleme im Gesundheitsbereich und in der Bildung bis hin zum katastrophalen Baustellenmanagement, das wir derzeit erleben – die Wienerinnen und Wiener erwarten sich von der Politik, dass wir konsequent hinschauen und Lösungen aufzeigen. Wir machen daher keine Ferien, unsere Arbeit geht konsequent weiter“, so Mahrer abschließend.



